Πολιτική

Εκλογές: τα κορυφαία στελέχη που μένουν “εκτός”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα ήχηρά ονόματα που δεν θα είναι στη νέα σύνθεση της Βουλής.

-

Οι κάλπες έκλεισαν, η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε και τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα το μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που αριθμεί 158 βουλευτές, αλλά και την είσοδο ακόμη τριών κομμάτων στην Βουλή.

Πολλά είναι τα ονόματα, ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα μπουν στην νέα βουλή.

Με βάση την εκτίμηση του υπουργείου Εσωτερικών, έως τώρα την είσοδό τους στο νέο Κοινοβούλιο φαίνεται πως δεν εξασφαλίζουν:

Στην Επικράτεια: Πόπη Τσαπανίδου

Στην Α’ Αθηνών: Νίκος Βούτσης ενώ από τις προηγούμενες εκλογές δεν είχε εκλεγεί ο Νίκος Φίλης

Στη Β’ Αθηνών – Βόρειος Τομέας : Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Κώστας Ζαχαριάδης (δεν είχε εκλεγεί στις εκλογές του Μαΐου)

Στη Β’ Αθηνών – Νότιος Τομέας: Γιάννης Μουζάλας

Στη Β’ Αθηνών – Δυτικός Τομέας: Ρένα Δούρου και Γιάννης Δραγασάκης (θα εξαρτηθεί από την κατανομή και σε ποιά περιφέρεια θα κρατήσει την έδρα ο Αλέξης Τσίπρας)

Στην Ανατολική Αττική: Χρήστος Σπίρτζης

Στη Β’ Πειραιώς: Γιάννης Ραγκούσης

Στη Δυτική Αττική: Γιώργος Τσίπρας

Στην Αιτωλοακαρνανία: Γρηγόρης Θεοδωράκης

Στην Α’ Θεσσαλονίκης: Γιάννης Αμανατίδης

Στη Β’ Θεσσαλονίκης: Δώρα Αυγέρη

Στο Ηράκλειο: Σωκράτης Βαρδάκης

Στην Πιερία: Σάκης Γκούνας

Στην Καβάλα: Τάνια Ελευθεριάδου

Από το ΠΑΣΟΚ δεν εκλέγονται

Στην Επικράτεια η Ελένη Χρονοπούλου που ήταν τρίτη στην σειρά εκλογής

Στην Α΄Αθηνών ο Κώστας Σκανδαλίδης

Στον Βόρειο Τομέα ο Ανδρέας Λοβέρδος

Στην Α΄Θεσσαλονίκης ο Χάρης Καστανίδης αν ο κ. Ανδρουλάκης κρατήσει την έδρα σε αυτή την περιφέρεια

Από την ΝΔ δεν εκλέγονται:

Στον Βόρειο Τομέα: Γιώργος Κουμουτσάκος και Άρια Αγάτσα (μειώθηκαν από 9 σε 7 οι έδρες)

Στον Δυτικό Τομέα: Η κ. Μαρία Συρεγγέλα και ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος

Στον Νότιο Τομέα: Ο κ. Τάσος Γαϊτάνης και η κ. Ιωάννα Γκελεστάθη

Ποιοι εξελέγησαν βουλευτές:

Για να δείτε ποιοι εκλέγονται βουλευτές με την Νέα Δημοκρατία, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πατήστε ΕΔΩ

Για να μάθετε τα μέλη της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε ποιοι είναι οι 20 βουλευτές του ΚΚΕ, πατήστε ΕΔΩ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τους βουλευτές που εξέλεξαν οι Σπαρτιάτες, η Ελληνική Λύση, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: μπόρες και βοριάδες την Δευτέρα

Εκλογές: Η επόμενη ημέρα, η ορκωμοσία Μητσοτάκη και η νέα κυβέρνηση

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας