Εκλογές - Κασιδιάρης: οι Σπαρτιάτες είναι υπεράνω νόμων και κομμάτων

Πανηγυρική δήλωση του πρωτοδίκως καταδικασμένου για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής για την είσοδο του κόμματος Σπαρτιάτες στην Βουλή.

Σε δήλωση του, που αναρτήθηκε στα social media, ο έγκλειστός στις Φυλακές Ηλίας Κασιδιάρης, που έχει καταδικαστεί για την Χρυσή Αυγή και την διεύθυνση της ως εγκληματικής οργάνωσης, πανηγυρίζει για την είσοδο στην Βουλή του κόμματος Σπαρτιάτες, αναφέρεται με εγκωμιαστικά λόγια για τα στελέχη του και εμμέσως κάνει λόγο για «κοινό αγώνα» τους.

Αναλυτικά, η δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη:

"Σήμερα συντελέστηκε ένας ανεπανάληπτος θρίαμβος των Ελλήνων που μάχονται Υπέρ Πατρίδος και ταυτόχρονα μία πρωτοφανής πανωλεθρία του συστήματος εξουσίας. Επί τέσσερα χρόνια αντιμετώπισα έναν πόλεμο ολοκληρωτικό, ο οποίος φαινομενικά είχε στόχο εμένα, στην πραγματικότητα όμως στρεφόταν ενάντια στην Ελεύθερη βούληση των πολιτών, τις ελεύθερες εκλογές και την ίδια τη Δημοκρατία.

Τελικά το σύστημα ηττήθηκε κατά κράτος, απέτυχε να απαγορεύσει το πηγαίο αίτημα εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων για μία ισχυρή Εθνική αντιπολίτευση. Έγινε ήδη το πρώτο βήμα για την καθιέρωση μιας κραταιάς Εθνικής παράταξης στην πολιτική ζωή της χώρας, όπως συμβαίνει σήμερα στα πιο σοβαρά Ευρωπαϊκά κράτη. Η κυβέρνηση επιχείρησε να ανατρέψει αυτό το ισχυρό πανευρωπαϊκό ρεύμα με την παράνομη φυλάκισή μου, με δόλιες απαγορεύσεις και αντισυνταγματικές τροπολογίες. Απέτυχε οικτρά, γιατί όσο πιο βίαια επιτίθεσαι σε μία ιδέα, τόσο περισσότερο την χαλυβδώνεις και την εδραιώνεις στη συνείδηση του λαού και του έθνους.

Το σύστημα διέδιδε ότι οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ δεν έχουν καμία προοπτική λόγω του ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου προετοιμασίας, πίστεψαν πως θα πέσουμε για την τιμή των όπλων, όπως οι ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ στις Θερμοπύλες, αλλά στην πράξη όμως νικήσαμε όπως οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα. Συντρίψαμε έναν εχθρό αλαζονικό και υπερφίαλο, που διέθετε μεγάλη αριθμητική υπεροπλία, δεν διέθετε όμως υψηλή στρατηγική. Στην πρώτη φάση της μάχης του Μαραθώνα οι Πέρσες υπερίσχυσαν απέναντι στο σκοπίμως εξασθενημένο κέντρο των Ελλήνων και πίστεψαν πως έχουν νικήσει. Την ίδια ώρα όμως τα Ελληνικά άκρα τους είχαν υπερκεράσει, τους είχαν περικυκλώσει και τους κατέκοβαν στο μέσο της πεδιάδας.

Ο Σουν Τζου στην τέχνη του πολέμου λέει ότι η στρατηγική με τακτικούς ελιγμούς είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για τη νίκη, ενώ οι τακτικοί ελιγμοί χωρίς στρατηγική είναι ο θόρυβος πριν την ήττα. Το σύστημα έκανε απίστευτο θόρυβο επί μήνες, διαφημίζοντας τις αλλεπάλληλες αντισυνταγματικές τροπολογίες του, φτάνοντας στο έσχατο σημείο της εγκληματικής καταπάτησης της νομιμότητας και της κακουργηματικής απόπειρας δωροδοκίας ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. Αυτοί οι ανερμάτιστοι ελιγμοί δεν ήταν απλά ο θόρυβος πριν την ήττα, ήταν η καλύτερη διαφήμιση και η πιο απτή απόδειξη της γνήσιας αντισυστημικότητας του εθνικού αγώνα. Ο αγώνας αυτός και η υπερήφανη νίκη της 25ης Ιουνίου αποτελεί κτήμα όλων των σκεπτόμενων Ελλήνων, των εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας που λοιδορήθηκαν, τέθηκαν στο περιθώριο και απώλεσαν το ιερό δικαίωμα της Ελεύθερης ψήφου κατά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση στηρίζοντας με όλες τις δυνάμεις τους αυτή την εθνική προσπάθεια, η οποία τίθεται υπεράνω προσώπων και κομμάτων και υπακούει στον υπέρτατο νόμο της Σωτηρίας της Πατρίδας. Χαιρετίζω αυτή τη νίκη ως ένας απλός αγγελιοφόρος της εθνικής ιδέας και αναφωνώ με υπερηφάνεια το Νενικήκαμεν. Έπειτα από τέσσερα πέτρινα χρόνια σε φυλακές υψίστης ασφαλείας αισθάνομαι και εγώ την ίδια μοιραία κόπωση, την ίδια απερίγραπτη εξάντληση με τον ημεροδρόμο του Μαραθώνα.

Είμαι και εγώ έτοιμος να καταρρεύσω, αλλά θα παραμείνω όρθιος, θα ανακτήσω τις δυνάμεις μου και θα επανέλθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, ενισχυμένος και αναβαθμισμένος. Σε λίγους μήνες λήγει η μακρά περίοδος της άδικης και παράνομης κράτησής μου, θα είμαι και πάλι ελεύθερος και θα επιστρέψω δυναμικά στην πρώτη γραμμή των Εθνικών Αγώνων, τους οποίους ποτέ δεν εγκατέλειψα και για τους οποίους στερήθηκα το ύψιστο αγαθό της Ελευθερίας. Κάθε προσωπική απώλεια, κάθε μικρή ή μεγάλη θυσία ισοδυναμεί με έπαινο και παράσημο, είναι το απαραίτητο τίμημα που κάθε Έλληνας οφείλει απέναντι στην Ιστορία, τους Προγόνους και την αιώνια Ελλάδα".

