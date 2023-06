Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Καρδιολόγος: Ανεξήγητος ο θάνατος της Τζωρτζίνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καρδιολόγος που εξέτασε την Τζωρτζίνας δύο μέρες πριν από το θάνατό της κατέθεσε στη σημερινή δικάσιμο.

-

Σε έναν «ανεξήγητο θάνατο» αναφέρθηκε, στην κατάθεσή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο που δικάζει τη Ρούλα Πισπιρίγκου, ο καρδιολόγος του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», Στυλιανός Στειρόπουλος, ο οποίος εξέτασε τη Τζωρτζίνα δύο ημέρες πριν καταλήξει από την ανακοπή που υπέστη στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Ο μάρτυρας ήταν σαφής στην κατάθεσή του ότι το παιδί δεν εμφάνισε καρδιολογικό πρόβλημα στις εξετάσεις που έγιναν, τονίζοντας ότι δεν εντοπίστηκε νόσημα από το οποίο θα μπορούσε να προκύπτει κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου.

Όπως σημείωσε ο γιατρός, στις 27 Ιανουαρίου 2022 εξέτασε τη Τζωρτζίνα, μετά από αίτημα των συναδέλφων του παιδιάτρων στο νοσοκομείο: «Έγινε η καρδιολογική εξέταση στη Τζωρτζίνα και σε γενικές γραμμές ήταν όλα φυσιολογικά. Ακούσαμε ένα αθώο φύσημα. Έγινε καρδιογράφημα, είχε φυσιολογικό ρυθμό, έγινε υπερηχογράφημα καρδιάς και ήταν φυσιολογικό». Παράλληλα, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, ζήτησε από τη μητέρα να του δείξει τα επεισόδια βραδυκαρδίας που έκανε η Τζωρτζίνα και εκείνη τού έδειξε βίντεο που είχε. «Εγώ ουσιαστικά το μόνιτορ είδα στο βίντεο. Από αυτό συμπέρανα ότι η συσκευή (βηματοδότης) λειτουργούσε κανονικά», είπε.

Σε ερώτηση της προέδρου εάν τα επεισόδια βραδυκαρδίας εξηγούνται καρδιολογικά, ο μάρτυρας απάντησε:

«Καρδιολογικά όχι. Εγώ όφειλα να ψάξω εάν είχε κάτι η καρδιά. Δεν υπήρχε κάποια καρδιολογική αιτία, νόσημα από το οποίο να υπάρχει κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου. Η καρδιά ήταν οχυρωμένη με απιδινωτή, έπαιρνε κατάλληλη αγωγή, ήταν έκπληξη για εμάς ότι πέθανε το Σάββατο».

Επίσης, επεσήμανε πως δηλώνει με σιγουριά ότι η μοιραία ανακοπή, μέσα στο Αγλαϊα Κυριακού», που υπέστη το παιδί «δεν ήταν καρδιολογικής αιτίας».

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι επιστημονικά, με βάση τα καρδιολογικά δεδομένα της ημέρας θανάτου της Τζωρτζίνας, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις για το τι συνέβη.

Πρόεδρος: Μπορείτε να εξηγήσετε με κάποιον τρόπο τι συνέβη μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι;

Μάρτυρας: Όχι δεν μπορώ.

Πρόεδρος: Αυτά που συνέβησαν παραπέμπουν έναν γιατρό κάπου; Είναι εμφάνιση κάποιου σπάνιου, για παράδειγμα, καρδιολογικού νοσήματος;

Μάρτυρας: Όχι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καρδιολογικά. Eίναι ανεξήγητος ο θάνατος.

Νωρίτερα ο καρδιολόγος ανέφερε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, Ανδρέα Ηλιάδη, είχαν αποφασίσει να αλλάξουν τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε η Τζωρτζίνα για την υπέρταση με ένα καταλληλότερο φάρμακο.

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδοκτονία: Άφησε το μωρό μόνο του και πήγε διακοπές (εικόνες)

Σπαρτιάτες - Στίγκας: η σχέση με τον Κασιδιάρη και τα “στοιχεία” που “κρύφτηκαν” (βίντεο)

28 Ιουνίου 1914: Η δολοφονία που πυροδότησε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (εικόνες)