Θάσος - Θάνατος τουρίστριας: η απάντηση του ΕΚΑΒ

Διευκρινήσεις δίνει το ΕΚΑΒ, μέσα από ανακοίνωσή του για τον θάνατο τουρίστριας στην Θάσο.

Ο θάνατος τουρίστριας σε παραλία της Θάσου, έχει προκαλέσει σάλο,

Διευκρινήσεις σχετικά με δημοσιεύματα «αναφορικά με το περιστατικό θανάτου αλλοδαπής τουρίστριας σε παραλία της Θάσου και των αναφορών περί πενηντάλεπτης καθυστέρησης της άφιξης του ασθενοφόρου» δίνει το ΕΚΑΒ με ανακοίνωσή του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως το ασθενοφόρο έφτασε στην παραλία σε 32 λεπτά και όχι σε 50 λεπτά μετά την κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο. Τονίζει ακόμη πως τη στιγμή που έγινε η κλήση το διαθέσιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θάσου, παρέδιδε επείγον περιστατικό αγγειακού εγκεφαλικού στο Κέντρo Υγείας Πρίνου.

"Σε συνέχεια δημοσιευμάτων αναφορικά με το περιστατικό θανάτου αλλοδαπής τουρίστριας σε παραλία της θάσου και των αναφορών περί πενηντάλεπτης καθυστέρησης της άφιξης του ασθενοφόρου, το ΕΚΑΒ διευκρινίζει τα εξής:

Βάσει των επίσημων καταγεγραμμένων στοιχειών του Τομέα ΕΚΑΒ Θάσου, στις 27 Ιουνίου 2023 στις 11:45 το πρωί το τηλεφωνικό κέντρο του 166 δέχθηκε κλήση από τη περιοχής της παραλίας Αστρίδας Θάσου, σχετικά με περιστατικό πνιγμού γυναίκας με αναφερομένη μη ύπαρξη ζωτικών σημείων.

Η κλήση διαβιβάστηκε άμεσα στο διαθέσιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θάσου, του οποίου το πλήρωμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή παρέδιδε επείγον περιστατικό αγγειακού εγκεφαλικού στο Κέντρo Υγείας Πρίνου. Εντός λίγων λεπτών το ασθενοφόρο αναχώρησε από το Κέντρο Υγείας Πρίνου όπου και αφίχθη στο σημείο του συμβάντος στη παραλία Αστρίδας (επαρχιακό οδικό δίκτυο απόστασης 35 χλμ) σε τριάντα δύο (32) λεπτά.

Στο σημείο του συμβάντος βρισκόταν και ιδιώτης ιατρός, ο οποίος αφού παρείχε ιατρικές πρώτες βοήθειες αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) διαπίστωσε το θάνατο της άτυχης τουρίστριας.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως ο Τομέας ΕΚΑΒ Θάσου αποτελεί έναν εκ των Τομέων του ΕΚΑΒ στη χώρα, που όπως έχει ήδη εξαγγελθεί από τη Κυβέρνηση, θα ενισχυθούν τις προσεχείς ημέρες με προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων."

