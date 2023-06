Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος - Δάγκωμα οχιάς: Στη ΜΕΘ η 4χρονη

Αγωνία για το κοριτσάκι που το δάγκωσε οχιά σε νεκροταφείο. Πώς συνέβη το περιστατικό.

-

Στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο δάγκωσε οχιά , το απόγευμα της Τρίτης σε χωριό του Δήμου Ρήγα Φεραίου στον Βόλο.

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τη γιαγιά του στο κοιμητήριο του χωριού και έπαιζε ενώ η γυναίκα έκανε εργασίες καθαρισμού. Όταν το παιδί πήγε να πιάσει το φαράσι, το φίδι βγήκε μέσα από τα χόρτα και της κατάφερε ένα τσίμπημα στο χέρι.

Οι γιατροί έκριναν και ακολούθησαν το πρωτόκολλο, πως το παιδί θα πρέπει να μεταφερθεί σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο, το οποίο να έχει ΜΕΘ Παίδων, για κάθε περίπτωση και για να εξασφαλιστεί κάθε ενδεχόμενο.

Έτσι η 4χρονη μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Λάρισας κι εκεί αποφασίστηκε ότι πρέπει να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ίδια πηγή η κατάστασή της είναι καλή, αλλά όπως επισήμανε η κ. Αναστασίου «τέτοια περιστατικά πρέπει να νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο που έχει ΜΕΘ, ώστε να καλύπτεται κάθε ανάγκη που τυχόν προκύψει στον ασθενή».

Πηγή: magnesianews.gr

