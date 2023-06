Πολιτική

Qatar Gate - Καΐλή: Έρευνα στο σπίτι της στο Ψυχικό

Παρουσία Βέλγου εισαγγελέα η έρευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή. Η ανακοίνωση του δικηγόρου της.

Έρευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή, στο Ψυχικό, καθώς και στο σπίτι της αδελφής της Μανταλένας, στην Κηφισιά πραγματοποίησαν τις τελευταίες 48 ώρες, στελέχη της οικονομικής Αστυνομίας, μετά από εντολή της Εισαγγελίας Βρυξελλών.

Κατά την διάρκεια των ερευνών στο σπίτι της ευρωβουλευτή ήταν τόσο Βέλγος όσο και Έλληνας εισαγγελέας, εκτελώντας ευρωπαϊκή εντολή για έρευνα από τις δικαστικές αρχές των Βρυξελλών.

Ο Βέλγος εισαγγελέας ζήτησε από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιήσουν επιτόπιες έρευνες. Η αδερφή της κ. Καϊλή και ο σύζυγός της έθεσαν στη διάθεση των εισαγγελικών Αρχών Βελγίου τα κινητά τηλέφωνα τους, καθώς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και laptop, προκειμένου να διερευνηθούν αυτά από τα εργαστήρια των Βρυξελλών.

Δημητρακόπουλος: Προδήλως αλυσιτελής η έρευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή στην Αθήνα

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Εύας Καϊλή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, «την Τρίτη 27/6/23 διενεργήθηκαν νομότυπες κατ’ οίκον έρευνες στην οικία της κ. Εύας Καϊλή και της αδελφής της από κλιμάκιο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας Βελγίου με επικεφαλής τον κύριο Ραφαέλ Μαλανίνι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν βρέθηκε τίποτα το αξιόμεμπτο, το μόνο αξίας αντικείμενο που βρέθηκε και κατασχέθηκε (!!!) ήταν ένα μωρουδίστικο κολιέ της κορούλας της, που είχαν δωρίσει κατά τη γέννησή της οι μέλλοντες νονοί!

Κατά τα λοιπά, η αδερφή της κυρίας Καϊλή και ο σύζυγός της έθεσαν στη διάθεση των εισαγγελικών Αρχών Βελγίου τα κινητά τηλέφωνα τους, καθώς και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και laptop, προκειμένου να διερευνηθούν αυτά από τα εργαστήρια των Βρυξελλών.

Μετά την αποκάλυψη ότι ο γιος του ανακριτή της υποθέσεως συμμετείχε σε εταιρεία με τον γιο βασικής εμπλεκόμενης, Βελγιδας ευρωβουλευτού, δημιουργήθηκαν από δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου νέφη καχυποψίας για την αμεροληψία της ανάκρισης. Θέλω να πιστεύω ότι συμπωματικά συνέπεσε χρονικά η παρούσα έρευνα στην Αθήνα με τις αποκαλύψεις στο Βέλγιο!

Τέλος δημόσια απορώ εφτά μήνες έρευνας, που διεξάγεται στο Βέλγιο κατά της κυρίας Καϊλή, δεν απέφερε κανένα κ αποδεικτικό καρπό, ώστε να γίνεται έλεγχος, προδήλως αλυσιτελής, στην Αθήνα».

Μπορεί πλέον να κυκλοφορεί ελεύθερα στην ζώνη Σένγκεν

Την ίδια ώρα ευνοϊκότερους όρους για την Εύα Καϊλή αποφάσισε το Εφετείο των Βρυξελλών

«Με απόφαση του Εφετείου των Βρυξελλών, η κυρία Εύα Καϊλή μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην ζώνη Σένγκεν χωρίς την άδεια της ανακριτικής αρχής» αναφέρουν σε γραπτή δήλωσή τους οι συνήγοροι της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Σβεν Μαρί και Κριστόφ Μαρσά.

