Σύλληψη 42χρονου για αρχαιοκαπηλία

Σε επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ σε Φιλαδέλφεια και Κόρινθο κατασχέθηκαν αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Πλήθος αρχαιοτήτων παρανόμως συλλεγμένων εντόπισε η αστυνομία στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κόρινθο, ενώ προχώρησε στην σύλληψη ενός 42χρονου που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς - και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί μετέβησαν στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν τα κάτωθι αρχαία αντικείμενα:

3 άωτα αγγεία (λεκανίδες) υστερορωμαϊκών χρόνων

θραύσμα αγγείου ύστερων ρωμαϊκών χρόνων

3 τμήματα λαιμού και χείλους δίωτων αμφορέων ύστερων ρωμαϊκών χρόνων

πήλινο ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής, ελληνιστικών χρόνων

χάλκινο ανδρικό ειδώλιο

χάλκινο κλειστό δοχείο με ανάγλυφη διακόσμηση και

5 μεταλλικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης του δράστη που εναπόθεσε τα αρχαία στο άλσος.

Παράλληλα, έπειτα από διερεύνηση ανάλογων πληροφοριών, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιχειρησιακή δράση στο σπίτι του 42χρονου συλληφθέντα στην Κόρινθο και σε σχετικούς χώρους (εργασιακός και αποθηκευτικός), όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 χάλκινα νομίσματα ρωμαϊκών και ύστερορωμαϊκών χρόνων

ανιχνευτής μετάλλων και εξάρτημα ανιχνευτή

αεροβόλο πιστόλι

πτυσσόμενο γκλομπ

2 κάμερες, φακός και διόπτρα

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και πλήθος συσκευών αποθήκευσης δεδομένων.

Τις έρευνες πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, της υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, της διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες, επιδείχτηκαν σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ακολούθως, παραδόθηκαν προς φύλαξη και τελική εκτίμηση τα μεν κινητά μνημεία στην εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, τα δε αρχαία νομίσματα στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

