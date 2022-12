Σέρρες

Αρχαιοκάπηλος συνελήφθη στις Σέρρες (εικόνες)

Τα αρχαία που βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα. Ολόκληρο «οπλοστάσιο» εντοπίστηκε κατά την έρευνα.

Αρχαία νομίσματα, αλλά και πλήθος όπλων βρέθηκαν μετά από έρευνα σε σπίτι 58χρονου στις Σέρρες.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, αξιοποιώντας πληροφορίες πραγματοποιήσαν την έρευνα στο σπίτι του υπόπτου και με τη συμβολή αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών διαπιστώθηκε ότι κατείχε αρχαία νομίσματα ελληνιστικών, ρωμαϊκών και οθωμανικών χρόνων.

Ο 58χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά οδήγησε στη σύλληψη 58χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην «Προστασία Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς», καθώς και του Νόμου «Περί Όπλων».

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (10-12-2022), παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του 58χρονου σε περιοχή των Σερρών εντοπίστηκαν :

(38) νομίσματα, τα οποία σύμφωνα με αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών είναι ελληνιστικών, ρωμαϊκών και οθωμανικών χρονών και υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και την εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και (1) ακόμη νόμισμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης,

(1) τυφέκιο τύπου Flobert,

(3) πιστόλια (1 απόκρυψης τύπου στυλό και 2 κρότου)

(315) φυσίγγια (211 πυροβόλου όπλου και 104 κρότου)

(11) φωτοβολίδες

(2) συσκευές ανίχνευσης μετάλλων

(2) μαχαίρια ,

(2) σπρέι πιπεριού και

(1) κυνηγετική καραμπίνα την οποία κατείχε νόμιμα, πλην όμως αφαιρέθηκε και κατασχέθηκε λόγω κατοχής των προαναφερόμενων αντικειμένων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

