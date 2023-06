Τεχνολογία - Επιστήμη

Υποβρύχιο Titan: Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια

Τα πρώτα συντρίμμια από το μοιραίο υποβρύχιο Titan που πήρε μαζί του στον θάνατο πέντε άτομα έφτασαν στην στεριά.

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες εικόνες με τα συντρίμμια του υποβρυχίου Titan που ξεκίνησε για το ναυάγιο του «Τιτανικού» και τελικά οδήγησε στο θάνατο 5 ανθρώπους.

Τα συντρίμμια περισυνελέγησαν από τον βυθό κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού από το πλοίο Horizon Arctic.

Μεταφέρθηκαν στις ακτές του Καναδά με γερανούς από το πλοίο και φορτώθηκαν σε φορτηγά. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν περίπου 10 κομμάτια, ανάμεσα τους και το φινιστρίνι του υποβρυχίου.

Η ανακάλυψη αυτή πραγματοποιείται 10 ημέρες μετά την εξαφάνιση του υποβρυχίου Titan, ενώ βρισκόταν σε κατάδυση στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της υποθαλάσσιας έκρηξης που κατέστρεψε το υποβρύχιο.

Οι φόβοι για την ασφάλεια είχαν εκφραστεί επανειλημμένα από ειδικούς που είπαν ότι το σκάφος δεν ήταν κατάλληλο για τα τεράστια βάθη στα οποία ταξίδευε. Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι δημιούργησε ένα θαλάσσιο συμβούλιο έρευνας (MBI), το υψηλότερο επίπεδο έρευνας.

Ίσως υπήρξε «στιγμιαία κατάρρευση» του υποβρυχίου λέει ο συνιδρυτής της OceanGate

Ο άνθρωπος που ίδρυσε την OceanGate μαζί με τον αγνοούμενο χειριστή του υποβρύχιου Stockton Rush δήλωσε στο BBC ότι μπορεί να υπήρξε «στιγμιαία κατάρρευση» του σκάφους.

Ο Guillermo Sohnlein είπε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν υπήρχε κάτι στην επιφάνεια: Ξέρω ότι το πρωτόκολλό μας μετά την απώλεια επικοινωνίας είναι ο χειριστής να βγάλει στην επιφάνεια το υποβρύχιο. Από την αρχή πάντα πίστευα ότι αυτό θα έκανε πιθανότατα ο Stockton, τόνισε.

«Ο μεγαλύτερος φόβος μου βλέποντας τις επιχειρήσεις να εξελίσσονται είναι ότι επιπλέουν στην επιφάνεια και είναι απλά πολύ δύσκολο να βρεθούν» συμπλήρωσε.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι: «Αυτό που ξέρω είναι ότι ανεξάρτητα από το υποβρύχιο, όταν λειτουργείς σε βάθος η πίεση είναι τόσο μεγάλη σε κάθε υποβρύχιο που αν υπάρξει βλάβη θα επέλθει στιγμιαία κατάρρευση. Αν αυτό συνέβη, θα είχε συμβεί πριν από τέσσερις ημέρες», δήλωσε.

Ο Sohnlein, ο οποίος έφυγε από την OceanGate πριν από 10 χρόνια, δήλωσε ότι δεν θα είχε ενεργήσει διαφορετικά υπό αυτές τις συνθήκες.

Πώς το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «άκουσε» την έκρηξη του βαθυσκάφους

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, μέσω ενός απόρρητου συστήματος που διαθέτει, είχε «ακούσει» την έκρηξη του βαθυσκάφους και παρόλα αυτά δεν ειδοποίησε την αμερικανική ακτοφυλακή προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το σύστημα ανίχνευσης που διαθέτει.

Σύμφωνα με το business insider, το σύστημα αυτό είναι πιθανότατα το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβρύχιας Επιτήρησης (IUSS), ένα τμήμα του οποίου «ακούει» την υποθαλάσσια δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες.

Οι πέντε επιβαίνοντες

Οι ελπίδες για να βρεθούν ζωντανοί οι πέντε επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος Titan έχουν εξανεμιστεί, αφού το διαθέσιμο οξυγόνο έχει εξαντληθεί πλέον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών.

Το μήκους 6,7 μέτρων Titan, που ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions με έδρα τις ΗΠΑ, ξεκίνησε την κατάδυσή του προς το ναυάγιο του Τιτανικού στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας). Έχασε επαφή με το πλοίο υποστήριξης έπειτα από περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, λίγο προτού φτάσει στο διάσημο ναυάγιο, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ατλαντικού.

Οι πέντε επιβαίνοντες στο βαθυσκάφος είναι: ο 61χρονος Αμερικανός ιδρυτής της OceanGate Στόκτον Ρας, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο 59χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεϊμάν.

