Θεσσαλονίκη - Εισβολή σε έκθεση καλλιτέχνη: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι έξι χρυσαυγίτες

Οι δράστες είχαν απαιτήσει διά της βίας από τον καλλιτέχνη να κατεβάσει τα έργα του και να τερματίσει τη λειτουργία της έκθεσης.

Στους 11 ανήλθε ο αριθμός των δραστών που ταυτοποιήθηκαν για την εισβολή κουκουλοφόρων, μελών της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», στην έκθεση του Σεργκέι Αντρέεφσκι από τη Βόρεια Μακεδονία, τον περασμένο Απρίλιο, στην Αρετσού Καλαμαριάς.

Μετά την ταυτοποίηση των πρώτων πέντε ατόμων, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο έρευνας που είχε διατάξει εισαγγελέας, εξακρίβωσαν τα στοιχεία έξι ακόμη προσώπων, και τους συμπεριέλαβαν στη δικογραφία.

Σε αυτήν περιγράφονται τα αδικήματα της παράνομης βίας με ρατσιστικά κίνητρα (κατά συναυτουργία), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, όπως επίσης της τέλεσης βιαιοπραγιών και πράξεων διχόνοιας.

Οι εισβολείς, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα τους, είχαν υποχρεώσει τον καλλιτέχνη να κατεβάσει τα έργα του, ενώ αποχωρώντας τοποθέτησαν κορδέλες στην είσοδο της έκθεσης. Μάλιστα, είχαν αναρτήσει βίντεο με τις πράξεις τους στο Διαδίκτυο, με τους ίδιους να αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη της «Χρυσής Αυγής»

