Νομοσχέδιο: Παροχές 1 δις ευρώ - Επέκταση του Market Pass

Ποια είναι τα επτά βασικά μέτρα στο φορολογικό νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Ποιοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι των παροχών.

Σε χρόνο παράλληλο με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο νομοσχέδιο παροχών και ελαφρύνσεων με ορίζοντα έως το τέλος του 2024.

Στη χθεσινή σύσκεψη στο ΥΠΕΘΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε ότι το νομοσχέδιο είναι έτοιμο στο μεγαλύτερο μέρος του ενσωματώνοντας τις βασικές προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης για το επόμενο έτος ενώ στις διατάξεις του αναμένεται να ενταχθεί και η τρίμηνη παράταση του market pass.

Το μέτρο έχει μηνιαίο κόστος 100 εκατ. ευρώ, φέρνει την καταβολή μηνιαίου επιδόματος από 22 από 72 ευρώ σε περίπου 3 εκατ. δικαιούχους και σε πρώτη φάση η καταβολή του θα επεκταθεί στους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές το μέτρο θα επανεξεταστεί και σε συνάρτηση με την πορεία της ακρίβειας και των δημοσιονομικών περιθωρίων δεν αποκλείεται να επεκταθεί και έως το τέλος του έτους.

Στα 300 εκατ. ευρώ του market pass προστίθενται τα μέτρα ύψους 720 εκατ. ευρώ τα οποία είχε εξαγγείλει προεκλογικά η ΝΔ για το 2024, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει χθες «δίνουμε απάντηση σε όσους αμφισβήτησαν την υλοποίηση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων… λέμε λίγα και τα κάνουμε όλα».

Οι προεκλογικές εξαγγελίες της ΝΔ είχαν προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση, δεδομένου ότι όλα τα μέτρα δεν αποτυπώνονταν ονομαστικά στο Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο υπεβλήθη στις Βρυξέλλες.

Στην κόντρα αυτή, ο τέως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης είχε αναδείξει το γεγονός ότι στο Πρόγραμμα Σταθερότητας υπήρχε ρητή αναφορά στον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που προβλέπεται για την κάλυψή τους. Ενδεικτικά για το 2023, το Πρόγραμμα Σταθερότητας προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ (η Κομισιόν προβλέπει 1,9% του ΑΕΠ) αλλά αναφέρεται πως ο στόχος παραμένει στο 0,7% του ΑΕΠ. Έτσι, ο δημοσιονομικός χώρος εκτείνεται από περίπου 800 εκατ. ευρώ έως και 2,5 δισ. ευρώ (αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της Κομισιόν).

Τα μέτρα τα οποία αφορούν το 2024 και θα ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο προβλέπουν:

Νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από την 1-1-2024 με αύξηση και των οικογενειακών επιδομάτων (κόστος 500 εκατ. ευρώ), Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά (κόστος 77 εκατ. ευρώ ετησίως), Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για σπίτια που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές (με κόστος περί τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως). Αύξηση κατά 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (κόστος 49 εκατ. ευρώ ετησίως), η Αύξηση του επιδόματος μητρότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες από 150-200 ευρώ σήμερα στο ύψος του κατώτατου μισθού (με κόστος 40 εκατ. ευρώ ετησίως), Μονιμοποίηση της απαλλαγής των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη (με κόστος 38 εκατ. ευρώ ετησίως), Χορήγηση youth pass ύψους 150 ευρώ για τους νέους που ενηλικιώνονται (με κόστος 30 εκατ. ευρώ ετησίως) .