Πολιτισμός

Θέατρο Βράχων: οριστική λύση δίνει η κυβέρνηση

Πώς διευθυτήθηκε το ζήτημα. Ικανοποίηση από τον Δήμο Βύρωνα αλλά και Δάφνης-Υμηττού.

Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, τέως δημάρχου Βύρωνα, Νίκου Χαρδαλιά, «δόθηκε οριστική λύση στο ζήτημα που προέκυψε σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, στις οποίες βρίσκονται τα θέατρα “Άννα Συνοδινού” και “Μελίνα Μερκούρη”» ενημερώνει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικότερα, «με απόφαση του πρωθυπουργού και έπειτα από εισήγηση των δύο υπουργών, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην άμεση απόκτηση των 104 στρεμμάτων, με τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες και μέσα από τις διαδικασίες, που προβλέπονται στους οικείους νόμους και διατάγματα. Μετά θα ακολουθήσει η άνευ ανταλλάγματος παραχώρησή τους στους δύο Δήμους. Έτσι, εξασφαλίζεται οριστικά και αμετάκλητα ο δημόσιος χαρακτήρας της έκτασης και δίνεται οριστικό τέλος σε δικαστικές και άλλες περιπέτειες δεκαετιών».

Η διαδικασία, συνεχίζει η ανακοίνωση, θα προχωρήσει άμεσα μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία αναμένεται να καθαρογραφεί τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με αυτήν, «το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου και των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού κατά της απόφασης του Εφετείου και ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο να περάσει σε ιδιώτη η έκταση 104 στρεμμάτων στο λόφο Κοπανά, όπου φιλοξενούνται τα εμβληματικά θέατρα Βράχων και άλλες εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής».

Όπως επισημαίνεται η επίσπευση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών απόκτησης της έκτασης και παραχώρησής της στους Δήμους Βύρωνα και Υμηττού-Δάφνης θα γίνει με ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία.

Σε δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει:

«Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Πολιτισμό, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, επιβεβαιώνεται με την άμεση αντίδρασή του και την οριστική λύση που δίδεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας σημαντικής έκτασης, με υποδομές πολιτισμού, αναψυχής και άθλησης για τους πολίτες του Βύρωνα και του Υμηττού, αλλά και ολόκληρης της Αθήνας. Στα 104 στρέμματα της έκτασης φιλοξενούνται τα ανοικτά θέατρα Άννα Συνοδινού” και “Μελίνα Μερκούρη”, τα οποία, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν συνδεθεί με ιστορικές παραστάσεις, με το φεστιβάλ “Στη Σκιά των Βράχων”, αλλά και με τη διαρκή σχέση των πολιτών με τις πολύπλευρες και πολυποίκιλες εκφάνσεις του σύγχρονου πολιτισμού.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αυτές οι πολιτιστικές υποδομές, όπως και οι χώροι αναψυχής της έκτασης, θα διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους και θα αποδοθούν στους πολίτες του Βύρωνα και του Υμηττού στους οποίους πραγματικά ανήκουν. Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για την άμεση παρέμβασή του, καθώς και το Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος και ως π. δήμαρχος Βύρωνα, παρακολούθησε στενά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, τρέφοντας ιδιαίτερη αγάπη και ευαισθησία για την περιοχή. Το υπουργείο Πολιτισμού θα εξασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών, ώστε ο χώρος να αποδοθεί στους πολίτες με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης και επί 12 χρόνια δήμαρχος Βύρωνα και πρόεδρος του Φεστιβάλ Βράχων Νικόλαος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και τα άμεσα αντανακλαστικά της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη έρχονται να αποκαταστήσουν οριστικά και αμετάκλητα τις πολιτιστικές παρακαταθήκες των αειμνήστων δημάρχων Δημήτριου Νικολαΐδη και Ανδρέα Λεντάκη και το όραμα και κληρονομιά της αξέχαστης Μελίνας Μερκούρη. Μετά από δικαστικές περιπέτειες δεκαετιών και παρά την αρνητική εξέλιξη της απόφασης του Αρείου Πάγου, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελληνική Πολιτεία αναλαμβάνει την καταβολή του κόστους αποζημίωσης απόκτησης των 104 στρεμμάτων μέσα από νομικές διαδικασίες αγοράς ή απαλλοτρίωσης της έκτασης, όσο και την απόδοσή της στους κατοίκους των ιστορικών μας Δήμων.

Ο Πολιτισμός για όλους όσοι τον υπηρετήσαμε εκεί, στη Σκιά των Βράχων του Υμηττού, αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά στοίχημα ευθύνης απέναντι στη ιστορία και τους συμπολίτες μας. Απ' όπου και αν υπηρετούμε ως δημόσιοι λειτουργοί την πατρίδα, η καρδιά μας και το μυαλό μας παραμένει στις γειτονιές μας και θα προσπαθούμε πάντα να είμαστε χρήσιμοι σε αυτές και τους συμπολίτες μας.

Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για τα άμεσα αντανακλαστικά του και την εξαιρετική συνάδελφο Λίνα Μενδώνη για την ευαισθησία της και στο θέμα της διατήρησης του δημοσίου χαρακτήρα των ιστορικών θεάτρων μας».

