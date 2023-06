Κοινωνία

Σπάρτη: οι "Σπαρτιάτες" καπηλεύονται την ιστορία μας (βίντεο)

"Αμαυρώνουν την ιστορία μας", λένε κάτοικοι της Σπάρτης αναφερόμενοι στην οικειοποίηση του ονόματος Σπαρτιάτες, από το συγκεκριμένο κόμμα.

Του Κώστα Τάτση

Για καπηλεία της ιστορίας αλλά και του όνομάτος της Σπάρτης μιλούν οι κάτοικοι της πολης μετά την είσοδο στην Βουλή του κόμματος με το όνομα "Σπαρτιάτες".

Κάτοικοι της Σπάρτης, τονίζουν ότι "δεν έχουν καμία σχέση με την πόλη μας και τα ιδανικά μας" και "είναι ντροπή να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα".



Η οργή και η αγανάκτηση ξεχειλίζει από τους κατοίκους της Σπαρτης που θεωρούν πως αμαυρώνεται η ιστορία της πατρίδας τους από όσα φαίνεται να πρεσβεύει το συγκεκριμένο κόμμα.

Ο Πέτρος Δούκας, Δήμαρχος Σπάρτης, επισημαίνει ότι θα επιληφθούν του ζητήματος οι νομικές υπηρεσίες.





Είναι ενδεικτικό πως κανένας υποψήφιος των Σπαρτιατών δεν είναι γνωστός στους κατοίκους της πρωτεύουσας της Λακωνίας, ενώ οι Σπαρτιάτες δεν εξέλεξαν βουλευτή στην περιοχή.





Η δημοτική αρχή υποστηρίζει μάλιστα πως οι Σπαρτιάτες χρησιμοποιούν σύμβολα που δεν τους ανήκουν.

