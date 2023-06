Πολιτική

“Αρένα” - Στίγκας: οι Σπαρτιάτες μοιάζουν πολύ στους “Έλληνες” του Κασιδιάρη (βίντεο)

Ως “κηροζίνη” χάρη στην οποία μπήκαν στην Βουλή οι Σπαρτιάτες, χαρακτήρισε την στήριξη του Κασιδιάρη, ο Βασίλης Στίγκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Τι είπε για τους βουλευτές του και τις σχέσεις με τον καταδικασμένο Χρυσαυγίτη.

-

Στην παραδοχή ότι οι θέσεις των Σπαρτιατών «ταιριάζουν σε πολλά σημεία με τους «Έλληνες» του καταδικασμένου για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη, προχώρησε ο πρόεδρος του κόμματος, Βασίλης Στίγκας, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Αρένα» με την Μαρία Αναστασοπούλου.

«Όπως και να το κάνουμε, ο Κασιδιάρης έχει ένα ρεύμα», είπε ο κ. Στίγκας, επιμένοντας ότι «μόνο εάν κριθεί τελεσίδικα θα σας πω ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή».

Επανέλαβε πολλάκις ότι «το κόμμα ανήκει σε μένα, το διαχειρίζομαι εγώ. Και στα χαρτιά είναι δικό μου. Δεν έχω να μοιραστώ κάτι με κάποιον», παρότι παραδέχθηκε ότι τουλάχιστον τα δύο τρίτα της κοινοβουλευτικής ομάδας του, «7-8 άτομα», όπως είπε, προέρχονται από τους «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο Βασίλης Στίγκας, σε έντονο διάλογο που είχε τόσο με την παρουσιάστρια της εκπομπής, όσοι και με τους Πέτρο Τατσόπουλο και Γιώργο Χουδαλάκη, ομολόγησε ότι αν δεν είχε στηρίξει τους Σπαρτιάτες ο Ηλίας Κασιδιάρης το πιθανότερο είναι πως δεν θα είχαν μπει στην Βουλή, ενώ «ανασκεύασε» την δήλωση που έκανε το βράδυ των εκλογών, ότι η υποστήριξη Κασιδιάρη ήταν καύσιμο για τους Σπαρτιάτες, λέγοντας χθες πως η στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη ήταν «κηροζίνη», δηλαδή ότι αυτή απογείωσε το κόμμα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Βασίλης Στίγκας είπε «καταδικάζω τον ναζισμό, αλλά καταδικάζω και τον κομμουνισμό», ενώ αναφερόμενος στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα είπε «σέβομαι την Μάγδα Φύσσα αλλά να μην την ηρωποιούμε», προσπαθώντας να κάνει παραλληλισμούς με δύο άλλες δολοφονίες, στην Νέα Ιωνία.

Παρακολουθήστε ένα απόσπασμα με επιλογή σημείων από όσα είπε ο Βασίλης Στίγκας στην εκπομπή «Αρένα» του ANT1, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

