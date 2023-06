Κόσμος

Νέα Υόρκη: Φωτιά στο Tiffany’s (βίντεο)

Το εμβληματικό κτήριο άνοιξε ξανά πρόσφατα μετά από μια μακρά και δαπανηρή ανακαίνιση

Φωτιά ξέσπασε στο κτήριο της φημισμένης επιχείρησης κοσμημάτων Tiffany & Co. στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Εικόνες από το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον Πύργο Τραμπ, δείχνουν πυορβσεστικές δυνάμεις να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά

Tiffany's flagship store in NYC just underwent a $500 million restoration.



Now it's on fire. No info yet on cause or injuries. Developing. pic.twitter.com/3Jl3gdWuUd — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 29, 2023

Σύμφωνα με την Daily Mail η αιτία της πυρκαγιάς φέρεται να είναι ένα ηλεκτρικό θησαυροφυλάκιο.

Tiffany & Co. flagship NYC store catches fire, fresh off a recent renovation that reportedly cost around $500 million.pic.twitter.com/iBrowmtSuu — Complex (@Complex) June 29, 2023

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο κάποιοι υπάλληλοι εθεάθησαν να μεταφέρονται στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9.38 το πρωί - τη στιγμή που το προσωπικό ετοιμαζόταν να ανοίξει το κατάστημα στους πελάτες.

Το κτίριο άνοιξε ξανά πρόσφατα μετά από μια μακρά και δαπανηρή ανακαίνιση. Αστέρια του αμερικανικού στερεώματος, όπως η Katy Perry, η Hailey Bieber και η Blake Lively, παρευρέθηκαν στα εντυπωσιακά εγκαίνια τον περασμένο Απρίλιο.

HAPPENING NOW: Smoke from fire below Tiffany & Co in Manhattan is growing. Loud banging sound can be heard. More fire trucks are arriving. pic.twitter.com/NHrqu590zw — Jayne Zirkle (@JayneZirkle) June 29, 2023

Η LVMH, η ευρωπαϊκή πολυτελής εταιρεία παραγωγής ενέργειας, αγόρασε την Tiffany το 2021, αντί 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ανακαινίσεις υπολογίστηκαν από ορισμένους ειδικούς ότι κόστισαν 500 εκατομμύρια δολάρια.

