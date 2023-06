Πολιτική

Η Πλεύση Ελευθερίας διεκδικεί την Έδρα Επικρατείας από τους “Σπαρτιάτες”

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της για την διεκδίκηση της έδρας η "Πλεύση Ελευθερίας".

Έδρα Επικρατείας ως 9η έδρα της κοινοβουλευτικής της ομάδας ζητά με ειδικό κατεπείγον υπόμνημά της προς την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή για τις Εθνικές Εκλογές η Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από την Πλεύση Ελευθερίας, η έδρα αυτή μένει αδιάθετη, λόγω της μη κατάθεσης Συνδυασμού για το Ψηφοδέλτιο Επικρατείας από το Κόμμα Σπαρτιάτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της "Πλεύσης Ελευθερίας":

"Με ειδικό κατεπείγον υπόμνημα προς την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή για τις Εθνικές Εκλογές της 25/6/2023 η Πλεύση Ελευθερίας ΖΗΤΕΙ να της κατανεμηθεί, πλέον των ήδη (ανεπισήμως) ανακοινωθεισών 8 εδρών (Α’ Αθηνών, Β1 Βόρειος Τομέας, Β2 Δυτικός Τομέας, Β3 Νότιος Τομέας, Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής, Β’ Πειραιώς) και μία έδρα Επικρατείας, η οποία μένει αδιάθετη, λόγω της μη κατάθεσης Συνδυασμού για το Ψηφοδέλτιο Επικρατείας από το Κόμμα Σπαρτιάτες.

Μετά από ενδελεχή μελέτη και ανάλυση της εκλογικής νομοθεσίας, των κειμένων διατάξεων και των εκλογικών δεδομένων, η νομική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας έχει στοιχειοθετήσει πλήρως ότι, αντίθετα προς όσα ανεπισήμως είχαν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί, στην Πλεύση Ελευθερίας αναλογεί και πρέπει να κατανεμηθεί μία επιπλέον έδρα (9η), από τις έδρες Επικρατείας. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι, λόγω της μη κατάθεσης ψηφοδελτίου Επικρατείας από το Κόμμα «Σπαρτιάτες», μένει αδιάθετη μία επιπλέον έδρα Επικρατείας, η οποία πρέπει κατά το νόμο να διατεθεί στην Πλεύση Ελευθερίας, που είναι το κόμμα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ποσοστού και το πρώτο κόμμα, βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου, στη σειρά για την κατανομή της συγκεκριμένης έδρας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη έδρα δεν αναλογεί σε κανένα άλλο κόμμα ούτε θα μπορούσε να κατανεμηθεί σε άλλο κόμμα πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ η αρχική (ανεπίσημη) ανακοίνωση με την οποία η έδρα αποδιδόταν, ως 7η Έδρα Επικρατείας στη Νέα Δημοκρατία, δεν βρίσκει νομικό έρεισμα.

Η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υπογράφει το σχετικό υπόμνημα προς την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, επισημαίνει ότι η κατανομή της 9ης Έδρας είναι, από κάθε άποψη, νομικά και δημοκρατικά, υποχρεωτική και επιβεβλημένη, βάσει ρητών νομοθετικών προβλέψεων, ενώ κάθε διαφορετική κατανομή της αδιάθετης έδρας ή ανακατανομή εδρών δεν μπορεί να γίνει."

