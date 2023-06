Πολιτική

Μεταναστευτικό - Σύνοδος Κορυφής: “Μπλόκο” από Ουγγαρία και Πολωνία - Τι ζητούν

Ουγγαρία και Πολωνία μπλοκάρουν τα συμπεράσματα για το Μεταναστευτικό. Η αναφορά στο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου. Νέα συνεδρίαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Λίγο πριν από τη 01:30 [σ.σ. ώρα Βρυξελλών· 02:30 ώρα Ελλάδας] ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής.

Οι ηγέτες διαπραγματεύονταν για το μεταναστευτικό από τις 17:30, με την Ουγγαρία και την Πολωνία να μπλοκάρουν τα συμπεράσματα για το συγκεκριμένο θέμα ως την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν και πάλι στις 09:30 [τοπική ώρα· 10:30 ώρα Ελλάδας], με το μεταναστευτικό να βρίσκεται εκ νέου στο τραπέζι, ενώ θα συζητηθούν επίσης η Κίνα και η οικονομία.

Ουγγαρία και Πολωνία μπλοκάρουν τα συμπεράσματα για το Μεταναστευτικό

Αμετακίνητες παραμένουν οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, οι οποίες εξακολουθούν να μπλοκάρουν τα συμπεράσματα για το μεταναστευτικό, με τους ηγέτες να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.

Στο προσχέδιο των συμπερασμάτων υπάρχουν δύο παράγραφοι που αφορούν στο μεταναστευτικό.

Αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την τρομερή απώλεια ζωών ως αποτέλεσμα της πρόσφατης τραγωδίας στη Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην κατάρριψη του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών , συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης, και στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της παράτυπης μετανάστευσης, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι μεταναστευτικές ροές και να αποφεύγεται η επιβίβαση των ανθρώπων σε τέτοια επικίνδυνα ταξίδια, προστίθεται.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι η μετανάστευση είναι ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε τη μεταναστευτική κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και εντός της ΕΕ με συνολικό τρόπο και σημείωσε το έργο που έχει αναληφθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής απάντησης.

Η προεδρία του Συμβουλίου και η Επιτροπή ενημέρωσαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη σταθερή πρόοδο στην εφαρμογή των συμπερασμάτων του της 9ης Φεβρουαρίου 2023, με έμφαση στις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης και στους μηχανισμούς χρηματοδότησής τους.

Μετά την πρόσφατη επιστολή της Επιτροπής, και με βάση τη μέχρι τώρα πρόοδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να ενταθούν οι εργασίες σε όλους τους τομείς δράσης, κατά μήκος όλων των μεταναστευτικών οδών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η προεδρία καλεί το Συμβούλιο και την Κομισιόν να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά και να διασφαλίζουν την εφαρμογή των συμπερασμάτων του και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις. Καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επιστολή της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εξετάζει τις εργασίες αυτές.

Πολωνία και Ουγγαρία έχουν ταχθεί κατά της πολιτικής συμφωνίας σε δύο πυλώνες του Συμφώνου για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο, που επιτεύχθηκε στο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών στις αρχές Ιουνίου.

Νωρίτερα, υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα της Συνόδου για την Ουκρανία.

