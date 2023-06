Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ο διαρρήκτης έπεσε πάνω στον ένοικο

Διαρρήκτης ήρθε αντιμέτωπος με τον ένοικο του σπιτιού, τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο και έγινε... καπνός. Πού τον εντόπισε η ΕΛΑΣ λίγη ώρα αργότερα..

Διαρρήκτης παραβίασε διαμέρισμα απ' όπου άρπαξε τιμαλφή και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά κατά την αποχώρησή του είδε τον 21 ετών ένοικο να επιστρέφει στο σπίτι και προκειμένου να συγκρατήσει τη λεία του, τον απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με τους αστυνομικούς να ειδοποιούνται άμεσα και να εντοπίζουν τον 38χρονο δράστη (ημεδαπό), κατόπιν αναζητήσεων.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν τα κλοπιμαία, τα οποία και επιστράφηκαν στον νεαρό ιδιοκτήτη τους.

