ΔΥΠΑ: Σύλληψη υπαλλήλου για δωροληψία

Έκανε τα στραβά μάτια σε πρόστιμα μέχρι 800 ευρώ σε εταιρείες που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα παραιτήσεις εργαζομένωτους. Πώς "ξεσκεπάστηκε", πόσα "τσέπωσε".

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλεία χτες, Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, υπάλληλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) κατηγορούμενος για δωροληψία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε συμπεριλαμβάνονται επιπλέον μία υπάλληλος-συγγενικό πρόσωπο του συλληφθέντα για συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου και 13 ιδιώτες κατηγορούμενοι για δωροδοκία υπαλλήλου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκε σχετική καταγγελία από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος προέβαινε σε παράνομη εξάλειψη προστίμων σε επιχειρήσεις για τις εκπρόθεσμες αναγγελίες οικιοθελούς αποχώρησης εργαζομένων, έναντι χρηματικού ποσού το οποίο ζητούσε από λογιστές επιχειρήσεων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ανωτέρω υπάλληλος τουλάχιστον από 16 Μαρτίου 2023, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, προέβαινε συστηματικά στην απαίτηση χρηματικού ανταλλάγματος ύψους 50 έως 100 ευρώ, προκειμένου να παραλείψει την επιβολή προστίμου ύψους 400 έως 800 ευρώ σε εταιρείες οι οποίες είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα οικιοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων τους.

Παράλληλα προέκυψε ότι συγγενικό του πρόσωπο, ομοίως εργαζόμενη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, του παρείχε την αναγκαία συνδρομή για την τέλεση των πράξεών του και τον ενημέρωνε για τυχόν γνωριμίες λογιστών με υπαλλήλους της υπηρεσίας, ώστε να αποφευχθεί η αποκάλυψη της δράσης του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες, Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, ενώ παράλληλα προσήχθη και η δεύτερη κατηγορούμενη η οποία δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

Σε σωματικές έρευνες και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.050 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί η εμπλοκή του υπαλλήλου σε τουλάχιστον 15 περιπτώσεις, ενώ η έρευνα για την εξακρίβωση και διαπίστωση ανάλογων περιπτώσεων συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.