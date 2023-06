Πολιτική

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές

Ποιες έδρες χάνουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ποιες έδρες κερδίζουν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας. «Μπαίνουν» στην Βουλή 3 βουλευτές της ΝΔ. Όλες οι ανακατατάξεις μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Μεγάλες «καραμπόλες» προκύπτουν στην κατανομή των εδρών των εκλογών της 25ης Ιουνίου, μετά από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή.

Μεταξύ άλλων αλλάζει ο αριθμός των εδρών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, καθώς το κόμμα της Κουμουνδούρου υποχωρεί από τις 48 στις 47 έδρες ενώ ο Περισσός εκλέγει 21 βουλευτές από 20 που είχε μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα κερδίζει μία έδρα στα Ιωάννινα όπου εκλέγεται ο Νίκος (Πάκος) Έξαρχος.

Μεγαλύτερες είναι οι ανακατατάξεις που γίνονται σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες. Ειδικότερα η ΝΔ χάνει την έβδομη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, στην οποία βρισκόταν η Μαρία Πολύζου. Η έδρα που χάνει η ΝΔ κερδίζεται από την Πλεύση Ελευθερίας και τον Αλέξανδρο Καζαμία, δεδομένου ότι το κόμμα Σπαρτιάτες, στο οποίο θα πήγαινε η έδρα δεν είχε υποβάλλει ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Επίσης το κυβερνών κόμμα έχει απώλειες στα Ιωάννινα, όπου τελικώς δεν εκλέγεται ο Γιώργος Αμυράς, αλλά και στην Δυτική Αττική, όπου τελικώς μένει εκτός ο Σταμάτης Πουλής.

Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει την έδρα στη Β΄ Πειραιά και έτσι επανέρχεται στην Βουλή ο Γιάννης Τραγάκης, ο αρχαιότερος τη τάξει βουλευτής, καθώς εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 1974.

Η ΝΔ κερδίζει έδρα και στις Σέρρες, όπου εκλέγεται ο Θεόφιλος Λεονταρίτης και τελικώς δεν εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Καρπουχτσής από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα η ΝΔ κερδίζει έδρα στην Α' Αθήνας και έτσι επανέρχεται στη Βουλή ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος.

Η «καραμπόλα» τέλος με την μία από τις έδρες της Β' Πειραιά την οποία χάνει η Πλεύση Ελευθερίας και ο Χρήστος Αρίδας, οδηγεί και σε αλλαγές στην Α' Αθήνας, όπου χάνει την έδρα το κόμμα «Νίκη». Εκεί εκλεγόταν ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός ο οποίος πλέον αναγκαστικά θα κρατήσει την έδρα της Α' Θεσσαλονίκης. Αντ΄ αυτης η ΝΙΚΗ βγάζει βουλευτή στην Δυτική Αττική, συγκεκριμένα τον δημοσιογράφο Γιώργο Παλαιτσάκη.

