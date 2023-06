Κόσμος

Βραζιλία - Μπολσονάρου: ποινή για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

Τι οδήγησε στην απόφαση αυτή το Ανώτατο Δικαστήριο για τον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας.

Το Ανώτατο Εκλογοδικείο της Βραζιλίας απέσπασε σήμερα την απαιτούμενη πλειοψηφία για την καταδίκη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου σε οκτώ χρόνια αποκλεισμού από κάθε δημόσιο αξίωμα, κρίνοντάς τον ένοχο για κατάχρηση εξουσίας και συμμετοχή σε παραπληροφόρηση πριν από την εκλογική του ήττα το 2022.

Τέσσερις δικαστές του Ανωτάτου Εκλογοδικείου ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του ακροδεξιού πολιτικού για «κατάχρηση εξουσίας» και ένας κατά.

Απομένουν να ψηφίσουν δύο δικαστές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αναβολή για περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης, γεγονός που θα καθυστερούσε την κατάληξη της δίκης και την εκδίκαση της ποινής.

