“ΑΝΤ1 FLASHBACK” με τηλεοπτικούς έρωτες και... fashion icon (βίντεο)

H εκπομπή που παρουσιάζουν η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης, μας ταξιδεύει στον τηλεοπτικό χρόνο και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Αυτό το Σάββατο 1η Ιουλίου και την Κυριακή 2 Ιουλίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ

«ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΚΑΡΔΙΟΧΤΥΠΙ»

Ο έρωτας, όπως στη ζωή έτσι και στην τηλεόραση, χρόνια δεν κοιτά, ούτε χιλιομετρικές αποστάσεις και φυσικά δεν πτοείται από την καταγωγή, δεν φοβάται τις βεντέτες και δεν νοιάζεται για τις θρησκείες. Οι τηλεοπτικοί έρωτες από τις σειρές του ΑΝΤ1 ήταν πολλοί και τα καρδιοχτύπια που μας προκάλεσαν ακόμα περισσότερα!

Το Σάββατο 1η Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Μανούσος Μανουσάκης, η Σοφία Φαραζή, ο Σταύρος Ζαλμάς, ο Κώστας Σόμμερ, η Θάλεια Ματίκα, ο Μάριος Αθανασίου και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Δείτε ένα απόσπασμα από όσα θυμάται ο Κώστας Σόμμερ για το πώς γυρίστηκε μία ερωτική σκηνή του σήριαλ «Της Αγάπης Μαχαιριά»:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

«ΠΟΣΟ FASHION ICON ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ;»

Ρόλοι που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό, αφήνοντας παράλληλα και το στιλιστικό τους στίγμα… τηλεοπτικά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις σειρές του ΑΝΤ1, αλλά μέσα από τη μόδα και το στιλ! Πόσο fashion icon είναι ο ρόλος σου;

Δείτε ένα απόσπασμα με τον Λάκη Γαβαλά να αποκαλύπτει, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τι σημαίνει fashion icon: https://youtu.be/UQ4s0Yr7shY

Την Κυριακή 2 Ιουλίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, η Σύλβια Δεληκούρα, η Μαρία Σολωμού και ο Γιάννης Κατινάκης.

«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

Δείτε το trailer:

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Αλέξης Σκουλίδης Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Νανά Ηλιοπούλου Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου