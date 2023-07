Κόσμος

Σεισμός - Ινδονησία: φονικό χτύπημα των Ρίχτερ (εικόνες)

Υλικές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα προκάλεσε η ισχυρή "επίσκεψη του Εγκέλαδου" στην Ινδονησία.

Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά του νησιού Ιάβα στην Ινδονησία την Παρασκευή το βράδυ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ ένας άλλος έχασε τη ζωή του πιθανόν από καρδιακό επεισόδιο στη διάρκεια του σεισμού, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (BNPB).

Ο σεισμός προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια, γραφεία, σχολεία και υγειονομικές εγκαταστάσεις στις επαρχίες Γιογκιακάρτα και Κεντρική Ιάβα, επεσήμανε ο εκπρόσωπος της BNPB Αμπντούλ Μουχάρι.

On June 30, 2023, a M5.8 earthquake struck Bantul, D.I.Yogyakarta, Indonesia. The earthquake produced an intensity of V MMI. Official figures report that 1 lost their lives.#earthquake #earthquakes #Gempa #temblor #TSUNAMIpic.twitter.com/Imx4AE7JXD — earthquakes (@huhearthquakes) June 30, 2023

Η υπηρεσία γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός, που είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός σε αρκετές πόλεις στην επαρχία Γιογκιακάρτα καθώς και στην ανατολική και κεντρική Ιάβα, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί της Ινδονησίας.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η Ινδονησία, στη νοτιοανατολική Ασία, βρίσκεται στο λεγόμενο «δακτυλίδι της φωτιάς του Ειρηνικού», μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή όπου διάφορες τεκτονικές πλάκες ενώνονται και προκαλούν πολλούς σεισμούς.

