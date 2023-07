Οικονομία

Ρόδος: Σερβιτόρος πάει παραγγελία σχεδόν... κολυμπώντας - Παρέμβαση Γεωργιάδη (βίντεο)

Για «απάνθρωπες συνθήκες εργασίας» κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media και δείχνει έναν σερβιτόρο σε γνωστό beach bar της Ρόδου να παραδίδει παραγγελία περπατώντας μέσα στη θάλασσα!

Όπως φαίνεται, ο σερβιτόρος σχεδόν... κολυμπάει για να εξυπηρετήσει τους πελάτες. Κρατώντας τον δίσκο με τα φαγητά μπαίνει στη θάλασσα, με το νερό να φτάνει περίπου έως τον λαιμό ώστε να παραδώσει την παραγγελία στους λουόμενους, οι οποίοι βρίσκονται πάνω σε ξύλινη πλατφόρμα.

Για το περιστατικό υπήρξε παρέμβαση του υπουργού Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε σε tweet του ότι «για το σχετικό περιστατικό έγινε ήδη επικοινωνία μου με τον ΣΕΠΕ και θα υπάρξουν οι αναγκαίοι έλεγχοι».

Για το σχετικό περιστατικό έγινε ήδη επικοινωνία μου με τον ΣΕΠΕ και θα υπάρξουν οι αναγκαίοι έλεγχοι https://t.co/RBlv7hJGtz — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 1, 2023

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ναυτιλίας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε δήλωση του σημειώνει ότι δόθηκε εντολή στο Λιμενικό Σώμα να προβεί σε έλεγχο της επιχείρησης για την νομιμότητα κατασκευών μέσα στην θάλασσα.

Για το περιστατικό της Ρόδου δόθηκε εντολή στο Λιμενικό Σώμα να προβεί σε έλεγχο της επιχείρησης για την νομιμότητα των κατασκευών μέσα στη θάλασσα. — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) July 1, 2023

πηγή βίντεo/ fb: Χρήστος Κανλής

