Βέλγιο: Νεκρός 18χρονος οδηγός αγώνων (εικόνες)

Ένα παιδί 18 χρόνων έχασε τη ζωή του σε τροχαίο σε αγώνες στο Σπα Βελγίου.

Ο Ολλανδός Ντιλάνο Φαντ Χοφ απεβίωσε σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα στην ολισθηρή, λόγω βροχής, πίστα Σπα του Βελγίου, για το Περιφερειακό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Φόρμουλα. Ο 18χρονος, ο οποίος κέρδισε το ισπανικό πρωτάθλημα στην F4 το 2021, αγωνιζόταν για την ολλανδική MP Motorsport.

«Η MP Motorsport με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνει ότι ο οδηγός μας, Ντιλάνο Φαντ Χοφ πέθανε μετά από σύγκρουση κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα του περιφερειακού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην πίστα Spa-Francorchamps», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ομάδας.

Οι ομάδες και οι οδηγοί της Φόρμουλα 2 που αγωνίστηκαν στο Γκραν Πρι της Αυστρίας τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

«Ο Ντιλάνο πέθανε κυνηγώντας το όνειρό του να φτάσει στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μαζί με ολόκληρη την κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Φόρμουλα Ένα, Στέφανο Ντομενικάλι.

MP Motorsport is deeply saddened to confirm that our driver, Dilano van ’t Hoff has passed away as a result of a crash during the second race of the Formula Regional European Championship by Alpine at Spa Francorchamps. pic.twitter.com/IWvS0fY1bs