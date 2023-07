Παράξενα

Γαύδος: Απαγορεύτηκε ο γυμνισμός σε παραλία του νησιού

Οι αντιδράσεις και η απάντηση της δημάρχου

Μια πινακίδα η οποία γράφει «απαγορεύεται ο γυμνισμός» στην παραλία του Σαρακήνικου στη Γαύδο φαίνεται να έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους επισκέπτες του νησιού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπήρξαν αρνητικά σχόλια στο Facebook από ανθρώπους που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί.



Τι απαντάει η δήμαρχος Γαύδου

Απαντώντας στις αντιδράσεις, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, ανέφερε καταρχάς ότι η απαγόρευση του γυμνισμού αφορά μόνο στη συγκεκριμένη και όχι στις υπόλοιπες.

Επιπλέον, η δήμαρχος τονίζει ότι το αίτημα για απαγόρευση του γυμνισμού είχε εκφραστεί και παλαιότερα από ντόπιους.

«Αυτοί που σχολιάζουν δεν είναι ντόπιοι κάτοικοι της Γαύδου, αλλά πρόκειται για επισκέπτες. Οι ντόπιοι κάτοικοι το ήθελαν χρόνια αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει μια παραλία που να μπορεί να κάνει το μπάνιο της μια οικογένεια, που να μην υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν γυμνοί κτλ. Ήταν κοινό το αίτημα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος σεβασμός και στους ντόπιους κατοίκους», δήλωσε η κ. Στεφανάκη στο flashnews.gr.

Τώρα πια η παραλία του Σαρακήνικου έχει αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Πλέον αναβαθμίστηκε η παραλία, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί κοντά. Πρέπει να υπάρχει μια κάποια είδους τάξη εκεί», σημείωσε επίσης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν γυμνιστές στη συγκεκριμένη παραλία, θα υπάρξει σύσταση και σε κάθε περίπτωση το ζήτημα επιλαμβάνεται η αστυνομία, αφού δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία στο νησί.

