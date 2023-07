Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: Σοβαρή η απειλή για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Ο ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να στρέψει περισσότερο την προσοχή της στον πυρηνικό σταθμό, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, και κάλεσε να επιβληθούν κυρώσεις στη ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες, Σάββατο ότι η απειλή για το υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια εξακολουθεί να είναι «σοβαρή» και πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι «τεχνικά έτοιμη» να προκαλέσει έκρηξη στις εγκαταστάσεις. Ο Ζελένσκι επικαλέστηκε τις ουκρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών ως πηγή των πληροφοριών αυτών.

«Υπάρχει σοβαρή απειλή διότι η Ρωσία είναι τεχνικά έτοιμη να προκαλέσει τοπική έκρηξη στο εργοστάσιο, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στη διαρροή ραδιενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις. Η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι ρωσικά στρατεύματα έχουν τοποθετήσει νάρκες στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να στρέψει περισσότερο την προσοχή της στον πυρηνικό σταθμό, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, και κάλεσε να επιβληθούν κυρώσεις στη ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom.

Στη συνέχεια ο Ζελένσκι συναντήθηκε με την ηγεσία του στρατού της Ουκρανίας και αξιωματούχους της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας σε ένα άλλο από τα πέντε πυρηνικά εργοστάσια που διαθέτει η χώρα, στο Ρίβνε, στα βορειοδυτικά. «Τα βασικά θέματα που συζητήσαμε ήταν η ασφάλεια των βόρειων επαρχιών μας και τα μέτρα για την ενίσχυσή τους», σημείωσε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο νυκτερινό του βίντεο, μιλώντας μπροστά από το εργοστάσιο στο Ρίβνε.

Επρόκειτο για μια σπάνια επίσκεψη του Ζελένσκι στην περιοχή αυτή, που βρίσκεται μακριά από το μέτωπο του πολέμου. Ωστόσο το Ρίβνε είναι κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου έχουν συμφωνήσει να πάνε μισθοφόροι της Wagner μετά την αποτυχημένη απόπειρα ανταρσίας τους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Στο μεταξύ η Energoatom, η υπηρεσία ατομικής ενέργειας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ολοκλήρωσε διήμερη άσκηση προσομοίωσης των επιπτώσεων μιας επίθεσης στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας «απλώς παράλογους». Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες ότι σχεδιάζει να επιτεθεί στον εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Σειρήνες στο Κίεβο

Σειρήνες αεράμυνας ήχησαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, όπου η στρατιωτική διοίκηση ζήτησε από τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να σπεύσουν στα καταφύγια λόγω επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως ακούστηκαν εκρήξεις που πιθανολογείται ότι υποδηλώνουν κατάρριψη στόχων από την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές, συμπληρώνει.

