Κόσμος

Επεισόδια στη Γαλλία: Κινέζοι τουρίστες τραυματίστηκαν από πέτρες στη διάρκεια αναταραχών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη διαμαρτυρία του το κινεζικό προξενείο ζητεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και της περιουσίας τους.

-

Το γενικό προξενείο της Κίνας στη Μασσαλία υπέβαλε διαμαρτυρία στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας αφού λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Κινέζων τουριστών στην πόλη δέχθηκε επίθεση με πέτρες την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροί τραυματισμοί.

Στη διαμαρτυρία του το κινεζικό προξενείο ζητεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Κινέζων πολιτών και της περιουσίας τους.

Το λεωφορείο αυτό δέχθηκε επίθεση την Πέμπτη, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, στη διάρκεια των επεισοδίων που έχουν ξεσπάσει σε πολλές γαλλικές πόλεις μετά τον θάνατο την Τρίτη 17χρονου νεαρού από τα πυρά αστυνομικού.

Πλέον οι Κινέζοι τουρίστες που επέβαιναν στο εν λόγω λεωφορείο έχουν αναχωρήσει από τη Γαλλία, επεσήμανε το κινεζικό προξενείο.

Εξάλλου το προξενείο κάλεσε τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στη Γαλλία ή που σκοπεύουν να ταξιδέψουν εκεί να «είναι προσεκτικοί» και να επιδεικνύουν «σύνεση» λόγω των ταραχών που συγκλονίζουν τις τελευταίες ημέρες τη χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φίδι... “έκοβε βόλτες” στην Τσιμισκή (βίντεο)

Εκλογές 25ης Ιουνίου: Ορκίζεται τη Δευτέρα η Βουλή

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)