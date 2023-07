Οικονομία

Ρόδος: Πρόστιμα στο beach bar όπου ο σερβιτόρος έφερνε τις παραγγελίες σχεδόν κολυμπώντας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ανάλογες παραβάσεις του συγκεκριμένου καταστήματος είχαν διαπιστωθεί και σε προγενέστερους ελέγχους

-



Πρόστιμα για παράνομη κατάληψη θαλάσσιου χώρου από επικαθήμενες κατασκευές επιβλήθηκαν από το λιμεναρχείο της Ρόδου στην επιχείρηση υγιειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Αγ.Μαρίνα, όπου σε βίντεο στα social media φαίνεται σερβιτόρος με δίσκο με φαγητά να μπαίνει στη θάλασσα, προκειμένου να εξυπηρετήσει πελάτες που βρίσκονται σε πλατφόρμα.

Για το θέμα είχε δοθεί εντολή από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στο Λιμενικό Σώμα να προβεί σε έλεγχο της επιχείρησης για την νομιμότητα των κατασκευών μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα ανάλογες παραβάσεις είχαν διαπιστωθεί και σε προγενέστερους ελέγχους στις 16.06.2023 και στις 21.06.2023 και είχαν σχηματισθεί οι σχετικές δικογραφίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: 69χρονος παρενόχλησε 14χρονες σε αστικό λεωφορείο

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένου από επιχειρηματία