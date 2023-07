Πολιτική

Ιταλία - Σαλβίνι: Πάση θυσία η Αριστερά να “φύγει” από την διακυβέρνηση της Ευρώπης

«Η πρόκληση είναι να αποφύγουμε, πάση θυσία, η αριστερά να παραμείνει στην διακυβέρνηση της Ευρώπης, έπειτα από όλα τα σκάνδαλα και τις ζημιές», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Υποδομών, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Γραμματέας της Λέγκα

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, o Ιταλός υπουργός Υποδομών, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Γραμματέας της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι αναφέρθηκε στις επόμενες ευρωεκλογές και στα κόμματα που πιστεύει ότι πρέπει να στηρίξουν την σύνθεση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα εκλεγεί το 2024. Ο ευρωσκεπτικιστής Ιταλός πολιτικός επισημοποίησε ουσιαστικά μια «αλλαγή πορείας» και δήλωσε επίσημα ότι θέλει να συμπεριληφθεί στις δυνάμεις που θα συνθέσουν και θα στηρίξουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Αναλυτικότερα, ο Ματέο Σαλβίνι τόνισε:

«Επιθυμώ την συμμετοχή όλης της κεντροδεξιάς, ενωμένης, αλλά χωρίς τους σοσιαλιστές. Η πρόκληση είναι αυτή: να αποφύγουμε, πάση θυσία, η αριστερά να παραμείνει στην διακυβέρνηση της Ευρώπης, έπειτα από όλα τα σκάνδαλα και τις ζημιές. Είμαι βέβαιος ότι όλα τα κόμματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας μας, αρχίζοντας από τα Αδέλφια της Ιταλίας και την Φόρτσα Ιτάλια, συμμερίζονται τον στόχο αυτό».

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε:

«Είμαι έτοιμος να προτείνω μια γραπτή συμφωνία, πριν από την ψηφοφορία: κανένας συμβιβασμός με την αριστερά. Η περίοδος έκτακτης ανάγκης τελείωσε και θα είμαστε σαφείς με τους ψηφοφόρους αποφεύγοντας, στην παράταξή μας, οποιαδήποτε ένταση ή υποψία. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να νικήσουμε την αριστερά στις κάλπες και να αποφύγουμε οι ηττημένοι να ξαναμπούν από την πίσω πόρτα, χάρη σε παιχνίδια εξουσίας και προδοσίες, όπως συνέβη στην Ιταλία με την δεύτερη κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε. Θέλω να προσθέσω ότι έχουμε άριστες σχέσεις με ορισμένους ευρωπαίους επιτρόπους, ενώ ο Ιταλός Πάολο Τζεντιλόνι συχνά ασκεί υπερβολική κριτική και δεν επιδεικνύει αρκετό πνεύμα συνεργασίας».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προτίθεται, με το κόμμα της Αδέλφια της Ιταλίας, να στηρίξει την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

