Πνιγμοί: Πέντε θάνατοι στην θάλασσα μέσα σε λίγες ώρες

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους ήταν ένας άνδρας, 22 ετών.

Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς τις αισθήσεις τους, από τη θάλασσα. Μάλιστα ο ένας ήταν μόλις 22 ετών.

Ο νεαρός αλλοδαπός ανασύρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από την παραλία «Αμμόλοφοι» Παγγαίου Καβάλας. Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Ακόμη ένας λουόμενος έχασε τη ζωή του στην παραλία Χανιώτης του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Πρόκειται για 72χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Το μεσημέρι της Κυριακής ανασύρθηκε νεκρή απο την θάλασσα μία γυναίκα, στην περιοχή του Βόλου. Η άτυχη γυναίκα ήταν ιδιοκτήτρια παραθεριστικών καταλυμάτων

Χθες, Σάββατο, άλλες δύο γυναίκες πνίγηκαν στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα από την παραλία της Νικήτης Χαλκιδικής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια 58χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Σιθωνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τη θαλάσσια περιοχή της Παραλίας Κατερίνης ανασύρθηκε και μια 72χρονη στην οποία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

