Βόλος: Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από τη θάλασσα

Τι συνέβη στην άτυχη γυναίκα που πήγε να κάνει το μπάνιο της.

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα στη θάλασσα, η 80χρονη Ηρώ Κουτσογεώργη.

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr η άτυχη γυναίκα πήγε να κάνει το μπάνιο της και για άγνωστο λόγο πνίγηκε.

Πιθανολογείται ότι προηγήθηκε παθολογικό επεισόδιο, αλλά φως στα αίτια του θανάτου της θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

Η άτυχη γυναίκα ήταν ιδιοκτήτρια παραθεριστικών καταλυμάτων

