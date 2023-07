Κοινωνία

Ωρωπός: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Ένα παιδάκι χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πώς έγινε το περιστατικό.

Ένα παιδί κάτω των πέντε ετών παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού.

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Κυριακής κι ενώ η παραλιακή ήταν γεμάτη από κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρεται να πετάχτηκε στο δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το παιδί μεταφέρθηκε με δημοτικό ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

