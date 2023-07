Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Διαρκές συνέδριο για την ανάδειξη νέου προέδρου τον Σεπτέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και οι ρόλοι που αναλαμβάνουν τα στελέχη. Ο οδικός χάρτης για την εκλογή προέδρου.

-

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η οποία ήταν από το μεσημέρι σε εξέλιξη, με αντικείμενο συζήτησης τη διαδικασία για εκλογή νέου προέδρου, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή στις 15-16 Ιουλίου, όπου και θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου.

Η εισήγηση της ΠΓ προς την ΚΕ θα είναι να διεξαχθεί διαρκές συνέδριο στα τέλη Αυγούστου και να πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου προέδρου από τη βάση στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου (σε ένα ή δύο Σαββατοκύριακα ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων). Επιπλέον, να διεξαχθεί έκτακτο συνέδριο τον Νοέμβριο. Την Τετάρτη, 5 Ιουλίου, θα συνεδριάσει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, αύριο η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα επικυρώσει την απόφαση της ΠΓ για ορισμό του Σωκράτη Φάμελλου ως μεταβατικού επικεφαλής της ΚΟ. Για τη θέση του γραμματέα της ΚΟ τον Διονύση Καλαματιανό, για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής την Όλγα Γεροβασίλη. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα οριστούν οι Νίκος Παππάς, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεοδώρα Τζάκρη. Διευθυντής της ΚΟ θα οριστεί ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνεδρίαση καταγράφηκαν διάφορες προτάσεις από τις διάφορες εσωκομματικές πλευρές σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εκλογής νέου προέδρου και της διεξαγωγής συνεδρίου και τον χαρακτήρα του, αλλά και για τα πρόσωπα που θα πρέπει να αναλάβουν τις νευραλγικές θέσεις στην ΚΟ. Ως προς αυτό το δεύτερο σκέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων η πλευρά της «Ομπρέλας» πρότεινε για την τριάδα των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, τους Ν. Ηλιόπουλο, Γ. Ψυχογιό και Σία Αναγνωστοπούλου.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα ο Χρ. Σπίρτζης διατύπωσε την πρόταση η εκλογή προέδρου και διαρκές συνέδριο να γίνουν μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως δήλωσε σε παρέμβαση που είχε μετέπειτα σε εκπομπή της ΕΡΤ, ενώ πρότεινε επίσης μεταβατική εκπροσώπηση του κόμματος, με τέσσερις αναπληρωτές του απερχόμενου προέδρου. Συνομιλώντας με δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι θεωρεί «απαράδεκτο» να γίνει εκλογή προέδρου «μέσα στον Αύγουστο, χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι υποψήφιοι σε σειρά από ζητήματα», όπως για τα εθνικά, το φορολογικό-ασφαλιστικό, προσφυγικό κ.ά. Επίσης, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» η ΚΕ να μην εκλέξει νέο Γραμματέα, νέο αναπληρωτή Γραμματέα και νέα ΠΓ, με το σκεπτικό ότι η στελέχωση του οργάνου είχε γίνει σε άλλες συνθήκες με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε ότι θα παραιτηθεί από μέλος της ΠΓ στην επικείμενη ΚΕ.

Από την πλευρά του, ο Διον. Τεμπονέρας -που ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook την τοποθέτηση του στην ΠΓ- πρότεινε «το συνέδριο να γίνει συντεταγμένα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σε μια ανοιχτή, επίπονη και επίμονη διαδικασία, χωρίς βιαστικές επιλογές», καθώς «μόνο έτσι θα προκύψει το νέο, όπως είπε και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας». Είπε ότι «πρέπει να προκύψει ένα νέο αντιπροσωπευτικό συνέδριο, που θα εκλέξει νέα όργανα, νέα ΚΕ, νέα ΠΓ και φυσικά νέο πρόεδρο, αφού κατατεθούν ολοκληρωμένες ιδεολογικοπολιτικές πλατφόρμες, με τη συμβολή των μελών και των φορέων της κοινωνίας...». Πρόσθεσε ότι «μέχρι την εκλογή των οργάνων, όλα τα όργανα πρέπει να είναι μεταβατικά ή υπηρεσιακά. Οι κοινοβουλευτικοί ρόλοι, λόγω της βαρύτητας και της προβολής πρέπει να είναι κυκλικοί και ανανεούμενοι, σε σύντομες θητείες». Καταληκτικά ο κ. Τεμπονέρας ανέφερε: «Δηλώνω προκαταβολικά παρών σε όλες τις διεργασίες μόνο εφόσον συντελέσουν στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού υποκειμένου, που θα συμβαδίζει με τις θέσεις και τις αρχές που σας ανέφερα».





Ειδήσεις σήμερα:

Επείγουσα διακομιδή βρέφους 2 ωρών: Αστυνομικοί άνοιξαν τους δρόμους (βίντεο)

Πνιγμοί: Πέντε θάνατοι στην θάλασσα μέσα σε λίγες ώρες

Νέα Ιωνία - Ηλεκτροπληξία: Ο 11χρονος, η καταγγελία στον ΑΝΤ1 και η απάντηση του Δήμου (βίντεο)