Εκλογές - Βουλή: Ποιες έδρες κράτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί

Δεδομένη και επισήμως ανακοινωμένη, τουλάχιστον στον πρώτο άμεσα ενδιαφερόμενο, φαίνεται ότι είναι η απόφαση για την βουλευτική έδρα που θα κρατήσει ο πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να είναι βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρειες: Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, στον Έβρο και στην Α’ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα και με ανάρτηση του Δημήτρη Βενιέρη, που λόγω της απόφασης Μητσοτάκη, μένει εκτός Βουλής και είναι πλέον πρώτος επιλαχών βουλευτής στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να κρατήσει την έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης

Σε σχετική ανάρτησή του στα social media, ο Δημήτρης Βενιέρης – Βελόπουλος, που είναι αδελφός του Κυριάκου Βελόπουλου, αναφέρει ότι με την επιλογή του Πρωθυπουργού να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση ένας κύκλος εμπειριών για τον ίδιο. Ευχαριστεί τους 13.200 εκλογείς που τον «σταύρωσαν» τον Μάιο, αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του, τονίζοντας «Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για τη τιμητική πρόταση του και για τη σαφή και έγκαιρη θέση του για την επιλογή της έδρας, καθώς το είχε δηλώσει πριν τις εκλογές του Μαΐου».

Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη άνοιξε τον δρόμο για να μπουν στην Βουλή, οι μέχρι να ανακοινωθεί η βούληση του Πρωθυπουργού, πρώτοι επιλαχόντες σε Δυτικό Τομέα Αθηνών και Έβρο, Μαρία Συρεγγέλα (πρώην Υφυπουργός Κοινωνικής Προστασίας) και Αναστάσιος Δημοσχάκης (πρώην Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ) αντιστοίχως.

Ο Αλέξης Τσίπρας, εξελέγη σε δύο περιφέρειες, εκτιμάται βέβαιο ωστόσο ότι δεν θα κρατήσει την έδρα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αφήνοντας έτσι την Ρένα Δούρου να γίνει μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πως θα κρατήσει την έδρα στην Α’ Πειραιώς, όπου πρώτος επιλαχών είναι ο Θόδωρος Δρίτσας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κράτησε την έδρα στην Α' Θεσσαλονίκης, αφήνοντας εκτός Βουλής, αφήνοντας εκτός Βουλής για δεύτερη φορά, τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος αντέδρασε έντονα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας ανακοίνωσε ότι κρατά την βουλευτική έδρα του Βορείου Τομέα Αθηνών, αφήνοντας έτσι εκτός Βουλής την Έρη Ρίτσου, κόρη του σπουδαίου ποιητή μας και έτσι Α' Θεσσαλονίκης εκλέγεται βουλευτής του ΚΚΕ ο Γιάννης Δελής.

Ο Βασίλειος Στίγκας, εξελέγη σε δύο περιφέρειες, ωστόσο θα "αναγκαστεί' να επιλέξει την έδρα στον Νότιο Τομέα Αθηνών, καθώς σε αυτήν την εκλογική περιφέρεια ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο των Σπαρτιατών. Έτσι, την έδρα στην Β' Θεσσαλονίκης θα καταλάβει ο κ. Πέτρος Δημητριάδης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, από τις τρεις περιφέρειες, όπου ήταν υποψήφιος, εξελέγη μόνο στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Ο Δημήτρης Νατσιός εξελέγη τελικώς, μετά τις καραμπόλες, μόνο στην Α' Θεσσαλονίκης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες πριν ορκιστούν οι νέοι βουλευτές, πως άλλαξε γνώμη και ενώ άλλη έδρα ανακοίνωσε την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 ότι θα καταλάβει, τελικώς θα κρατήσει άλλη έδρα στην Βουλή, επιλέγοντας να είναι βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών, αφήνοντας έτσι εκτός Βουλής τον παλαίμαχο αθλητή Σπήλιο Ζαχαρόπουλο!

