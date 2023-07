Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου: άλλη έδρα ανακοίνωσε, άλλη έδρα κρατάει στην Βουλή! (βίντεο)

Άλλη έδρα ανακοίνωσε την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 ότι θα καταλάβει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και άλλη τελικώς κράτησε. Ποιος “βουλευτής για μια εβδομάδα”… έμεινε εκτός!

Νέες ανατροπές στο εσωτερικό της Πλεύσης Ελευθερίας προκαλεί με αποφάσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μετά τις εκλογές του Μαΐου, οι αλλαγές σε ψηφοδέλτια μεταξύ υποψηφίων που ήρθαν πρώτοι σε σταυρούς τον Μάιο, αλλά δεν έμειναν πρώτοι στα ψηφοδέλτια με λίστα τον Ιούνιο, προκάλεσε σάλο και αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα, με καταγγελίες πως δεν λειτουργεί δημοκρατικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι αλλαγές φαίνεται πάντως ότι είναι στη φύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία πολλάκις το τελευταίο διάστημα είχε δηλώσει πως θέλει να φτιάξει την ιδανική κατά την ίδια κοινοβουλευτική ομάδα, για αυτό και πήρε μια σειρά από αποφάσεις προεκλογικώς. Η αλλαγή στην αλλαγή συνεχίζεται και μετεκλογικά πάντως.

Την Δευτέρα μετά τις εκλογές, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δίχως να ερωτηθεί σχετικά, αλλά με πρωτοβουλία της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως όλοι οι αρχηγοί ήταν υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρεις και είχε εκλεγεί και στις τρεις, αποκάλυψε ότι θα κρατήσει την έδρα της Β' Θεσσαλονίκης και πως έτσι γίνονται βουλευτές του κόμματος οι Διαμαντής Καραναστάσης στην Α' Αθηνών και Σπήλιος Ζαχαρόπουλος στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Μάλιστα, έσπευσε να πλέξει το εγκώμιο του παλαίμαχου αθλητή Σπήλιου Ζαχαρόπουλου, λέγοντας ότι πολλοί τον παρουσίαζαν ως τον γυμναστή της, όπως μπορειτε να δείτε στο ακόλουθο βίντεο:

Ωστόσο, σε ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας που εκδόθηκε το βράδυ της Κυριακής, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία των νέων βουλευτών, αναφέρεται ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα κρατήσει την έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, αφήνοντας εκτός Βουλής τον Σπήλιο Ζαχαρόπουλο και ευνοώντας έτσι την υποψήφια στην Β’ Θεσσαλονίκης, Αρετή Παπαϊωάννου, που τελικώς θα ορκιστεί βουλευτής.

Η ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας

«Την έδρα Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών επιλέγει ως έδρα εκλογής της η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αγία Παρασκευή.



Μετά τις αλλαγές που έγιναν με την Απόφαση της Αν. Εφορευτικής Επιτροπής, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας διαμορφώνεται ως εξής:



Επικεφαλής-Πρόεδρος: Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δικηγόρος, Πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών

Επικρατείας: Αλέξανδρος Καζαμίας, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Coventry

Α’ Αθηνών: Διαμαντής Καραναστάσης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης

Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών: Τζώρτζια Κεφαλά, Καλλιτέχνης-Τραγουδίστρια

Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών: Σπύρος Μπιμπίλας, Ηθοποιός, Πρόεδρος Σ.Ε.Η.

Ανατολικής Αττικής: Έλενα Καραγεωργοπούλου, Συμβολαιογράφος

Α’ Θεσσαλονίκης: Μιχάλης Χουρδάκης, Ιατρός, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Β’ Θεσσαλονίκης: Αρετή Παπαϊωάννου, Συνταξιούχος Συμβολαιογράφος



Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας αποτελείται από 4 γυναίκες και 4 άνδρες, συγκροτώντας υπόδειγμα ισότιμης συμμετοχής.



Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Σπήλιος Ζαχαρόπουλος, 2ος στον Β1 Βόρειο Τομέα μετά την Επικεφαλής, θα αναλάβει διακεκριμένο ρόλο στην Οργάνωση του Κινήματος της Πλεύσης Ελευθερίας, με στόχο την ενεργοποίηση μελών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, αναλαμβάνει και τον τομέα του Αθλητισμού, με έμφαση τον Κοινωνικό Αθλητισμό, που αποτελεί όραμά του. Ο ίδιος ουδέποτε διεκδίκησε την ανάληψη βουλευτικής έδρας και με το γνωστό αγωνιστικό του πνεύμα δίνει το παράδειγμα της διαρκούς ανιδιοτελούς προσφοράς.



Ο Χρήστος Αρίδας, αυτοδημιούργητος ελεύθερος επαγγελματίας, που εκλέχθηκε στην έδρα της Β’ Πειραιώς που αφαιρέθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας, θα συνεχίσει να προσφέρει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και στην Πλεύση Ελευθερίας, ως 9ος βουλευτής.



Η Πλεύση Ελευθερίας θα διεκδικήσει σθεναρά την 9η έδρα που αφαιρέθηκε».

