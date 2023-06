Life

“Το Πρωινό”: Λιάγκας - Μπιμπίλας “τσακώθηκαν” για την Ζωή Κωνσταντοπούλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τις αλλαγές στα ψηφοδέλτια της Πλεύσης Ελευθερίας και τις αποχωρήσεις στελεχών, τους βουλευτές που βγήκαν “αλφαβητικά”, αλλά και για το αν θα μείνει στο ΣΕΗ.

-

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Παρασκευή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η συνάντηση του Πρόεδρου του ΣΕΗ με τον Γιώργο Λιάγκα ήταν επεισοδιακή, καθώς οι δυο τους διαφώνησαν έντονα «στον αέρα», με αφορμή τις αποφάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις επικείμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει έρθει στο επίκεντρο των συζητήσεων και έχει δεχτεί σφοδρή κριτική, για την τοποθέτηση δικών της προσώπων σε εκλόγιμες θέσεις των ψηφοδελτίων της Πλεύσης Ελευθερίας, μεταξύ αυτών του συντρόφου της, Διαμαντή Καραναστάση, αλλά και του Σπύρου Μπιμπίλα.

Ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με τις πρακτικές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Σπύρου Μπιμπίλα, με την ένταση ανάμεσά τους να ανεβαίνει και τον ηθοποιό να προειδοποιεί με αποχώρηση.

«Επιλέγει κοινοβουλευτική ομάδα η Ζωή. Γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τη ψήφο του λαού, γιατί θεωρεί πως δε θα είναι καλή η κοινοβουλευτική ομάδα και βάζει τους αρίστους κατ’ επιλογήν της. Αυτό κάνει. Της το επιτρέπει ο νόμος. Ούτε παράνομο είναι ούτε ανήθικο; Είναι όμως σωστό; Δε μπορώ τρελαίνομαι. Γιατί εσύ σώνει και καλά να πρέπει να γίνεις βουλευτής;» είπε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου το κάνει αυτό για να έχει τη συμπαγή ομάδα που είναι 8 χρόνια κοντά της. Τα πρώτα ψηφοδέλτια ενισχύθηκαν με κάποιους γνωστούς ή φίλους. Αν μιλάς πάνω μου δεν θα ολοκληρώσω ποτέ. Να μην τρελαθείς, γιατί μπορώ να τρελαθώ κι εγώ και να σηκωθώ να φύγω. Επειδή δεν θα φύγω, η Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως και άλλα μικρότερα κόμματα, έχουν πολλά χρόνια μέλη που είναι κοντά της. Όλοι είχαμε σκοπό λοιπόν να μπει η Ζωή στη Βουλή. Βαρετοί είναι οι μονόλογοι, όταν δεν μας αρέσει αυτό που λέμε. Στις πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική, όλοι βοηθήσαμε τη Ζωή να μπει στην Βουλή ως ομάδα. Δεν γνωρίζω αν θα γίνω βουλευτής.

Αυτό που κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου της το επιτρέπει ο νόμος, δεν είναι ανήθικο. Τα σωστά έχουν υποκειμενικότητες. Είναι και άλλοι άνθρωποι που μπήκαν τώρα και δεν ήταν πριν. Δεν πρέπει να στοχοποιούμε μόνο έναν (Διαμαντή Καραναστάση). Όλες οι κυρίες που διαμαρτύρονται, το ονοματεπώνυμό τους ξεκινάει από Δ ή από Κ. Είναι δηλαδή μία ψήφος που έγινε αλφαβητικά. Οι κυρίες αυτές μπήκαν 15 ημέρες πριν τις εκλογές και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πει στις συνεδριάσεις ότι θα ήταν εκείνη που θα επιλέξει την ομάδα. Πιθανόν αυτές οι κυρίες δεν άκουγαν, ή δεν πρόσεχαν» απάντησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με τη συζήτηση να συνεχίζεται με ένταση.

Η συνέντευξη τελείωσε ωστόσο σε πολύ καλό κλίμα, όπως γράφει το fthis.gr.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - 63χρονος: Η ανήλικη με κάλεσε πρώτη και με “παγίδευσε” (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: “Πολλές προτάσεις για “αξιόλογη” ταινία με την δολοφονία” βίντεο)

Κως: Μυστήριο με την εξαφάνιση 27χρονης (εικόνες)