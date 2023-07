Κόσμος

Καντάφι: Στο νοσοκομείο ο γιος του Χάνιμπαλ

Ο γιος του Μουάμαρ Καντάφι παραμένει φυλακισμένος χωρίς να έχει δικαστεί και έκανε απεργία πείνας.

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι, γιος του Μουάμαρ Καντάφι, μεταφέρθηκε σε "κρίσιμη κατάσταση" σε νοσοκομείο του Λιβάνου, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath TV που έχει την έδρα του στο Ντουμπάι.

Επικαλούμενο πηγές, το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι ο φυλακισμένος, που κάνει απεργία πείνας, υπέστη υπογλυκαιμικό επεισόδιο.

Ο Καντάφι ξεκίνησε απεργία πείνας στις αρχές Ιουνίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι παραμένει φυλακισμένος από το 2015, χωρίς να έχει δικαστεί.

Ο Χάνιμπαλ Καντάφι κρατείται στον Λίβανο από τότε που ένας εισαγγελέας απήγγειλε σε βάρος του κατηγορίες για απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με την τύχη του ιμάμη Μούσα αλ-Σαντρ, Λιβανέζου σιίτη ιερωμένου που εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στη Λιβύη το 1978.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του να προχωρήσει σε απεργία πείνας στις αρχές Ιουνίου, ο Χάνιμπαλ Καντάφι - ο οποίος ήταν δύο ετών την εποχή της εξαφάνισης του Σαντρ - δηλώνει θύμα αδικίας και υποστηρίζει ότι κατηγορείται για κάτι που ο ίδιος δεν έχει κάνει.

Οι σιίτες του Λιβάνου θεωρούν για χρόνια το καθεστώς Καντάφι, που ανατράπηκε το 2011, υπεύθυνο για την εξαφάνιση του Σαντρ, λέγοντας ότι η Λιβύη τον απήγαγε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη χώρα αυτή.

Ο πρώην δικτάτορας της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι συνελήφθη και εκτελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες το 2011.

