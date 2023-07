Οικονομία

Ρόδος: Στον Εισαγγελέα το σερβίρισμα... διά θαλάσσης (βίντεο)

Τι απάντησε ο σερβιτόρος αλά και ο ιδοκτήτης του beach bar για το περιστατικό.

Σήμερα αναμένεται να κατατεθούν στον εισαγγελέα της Ρόδου στοιχεία για το περιστατικό με τον σερβιτόρο σε beach bar, που σχεδόν κολυμπάει για να εξυπηρετήσει πελάτες πάνω σε θαλάσσια πλατφόρμα, κατασκευή, που, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, είναι παράνομη.

Το Λιμενικό Σώμα, μετά από έλεγχο, επέβαλλε υψηλό διοικητικό πρόστιμο για παράνομη κατάληψη θαλάσσιου χώρου με αφορμή τις ξύλινες πλατφόρμες πάνω στις οποίες είχαν τοποθετηθεί οι ξαπλώστρες των πελατών.

Τόσο ο σερβιτόρος όσο και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό και όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, αυτό αποφέρει γενναιόδωρα φιλοδωρήματα στους εργαζομένους.

Από την πλευρά του ο σερβιτόρος που εικονίζεται στο βίντεο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του κλιμακίου, είπε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτού του είδους το σερβίρισμα που του αποφέρει φιλοδώρημα, το οποίο φτάνει ακόμα και τα 200 ευρώ.

Ενώ ο ιδιοκτήτης του beach bar δήλωσε σε γραπτή δήλωσή του στο OPEN, για τον συγκεκριμένο υπάλληλο, ότι: «Πέντε χρόνια είναι ο πιτσιρικάς εργαζόμενός μου. Είναι ένα μεμονωμένο γεγονός και το έκανε για να πάρει τα «τυχερά» του (φιλοδώρημα). Το παιδί αυτό παίρνει μισθό 3.000 ευρώ το μήνα και εάν ο πελάτης του έταξε γερό πουρμπουάρ, μπήκε για να το πάρει. Η στολή αυτή είναι αδιάβροχη, αλλά γνωρίζω ότι το βίντεο το δημοσίευσε ψεύτικο προφίλ ανταγωνιστή που ήθελε να μου κάνει κακό και να στιγματιστεί η επιχείρησή μου»

