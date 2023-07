Οικονομία

Ρόδος - Σερβίρισμα διά θαλάσσης: Οι πρώτες καταθέσεις στον εισαγγελέα

Οι πρόεδροι του Εργατικού Κέντρου και του σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων αναφέρθηκαν και σε άλλο περιστατικό όπου ξυλοκοπήθηκε εργαζόμενος από ιδιοκτήτη ταβέρνας και εργαζόμενους άλλης επιχείρησης

Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στον εισαγγελέα Ρόδου ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγγλέζος αναφορικά με τo περιστατικό που σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες στο νησί της Ρόδου και αφορούσε τις συνθήκες εργασίας εργαζομένου σε beach bar.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου κατήγγειλε το περιστατικό, όπου εργαζόμενος σερβίρει πελάτες του beach bar που βρίσκονται, σε πλατφόρμα μέσα στην θάλασσα, γεγονός που έγινε γνωστό από βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα για τις συνθήκες εργασίας.

Για το ίδιο θέμα ως γνωστόν υπήρξε παρέμβαση και των υπουργών Εργασίας, Αδωνι Γεωργιάδη και Nαυτιλίας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που έδωσαν εντολές να γίνουν άμεσα ελέγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, μετά την κατάθεσή του στον εισαγγελέα, χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό και ζήτησε να υπάρξουν ανάλογες κυρώσεις για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Στον εισαγγελέα κατέθεσε, επίσης, ο πρόεδρος του σωματείου Ξενοδοχουπαλλήλων Θανάσης Σταμούλης που στηλίτευσε τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις

Οι ίδιοι πάντως οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο beach bar, με ανακοίνωση που εξέδωσαν επισημαίνουν ότι «δεν εργαζόμαστε με "συνθήκες μεσαίωνα" όπως ειπώθηκε από μέσα μαζικής ενημέρωσης ούτε "εκβιαζόμαστε", ούτε "εξαναγκαζόμαστε" να κάνουμε πράγματα που δεν επιθυμούμε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Αντίθετα: Το beach bar στο οποίο εργαζόμαστε, στελεχώνεται από νέους ανθρώπους στο οποίο οι περισσότεροι εργαζόμαστε ήδη πολλά χρόνια, έχουμε κέφι και διάθεση για δουλειά, μεταξύ μας επικρατεί φιλικό κλίμα και πνεύμα συνεργασίας για κοινό όφελος, παίρνουμε πρωτοβουλίες και μοιραζόμαστε ιδέες τις οποίες όλοι μαζί πραγματοποιούμε».

Κατά την κατάθεση τους στον εισαγγελέα οι πρόεδροι του Εργατικού Κέντρου και του σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων αναφέρθηκαν και σε άλλο περιστατικό όπου ξυλοκοπήθηκε εργαζόμενος σε ταβέρνα του νησιού από ιδιοκτήτη και εργαζόμενους άλλης επιχείρησης.

