“Ημερολόγιο Μάχης”: Το νέο podcast του SOUNDIS.GR από το WinCancer!

To SOUNDIS.GR εμπλουτίζει την «βιβλιοθήκη» των podcast με το νέο «Ημερολόγιο Μάχης», ένα podcast από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Win Cancer» με ιστορίες ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με τον καρκίνο.

Το νέο podcast «Ημερολόγιο Μάχης» του SOUNDIS, φιλοξενεί βιωματικές ιστορίες ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με τον καρκίνο. Αφηγήσεις ασθενών, φροντιστών, αλλά και γιατρών και νοσηλευτών. Μέσα από αυτό το podcast, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια θετική αλληλεπίδραση με ανθρώπους, που σε ενεστώτα χρόνο αντιμετωπίζουν την ασθένεια, είτε είναι ασθενείς, είτε είναι φροντιστές, να δώσουμε αισιοδοξία, να βοηθήσουμε στην εξωστρέφεια των ασθενών με καρκίνο και των οικείων τους και να σπάσουμε το στίγμα και την προκατάληψη της ασθένειας.



Βρείτε ΕΔΩ το πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast «Ημερολόγιο Μάχης WinCancer».



1ο επεισόδιο: Το ταξίδι… με τον καρκίνο

Στο πρώτο επεισόδιο του ημερολογίου μας, φιλοξενούμε την Άννα. Η Άννα είναι ιχθυολόγος, αγαπάει τα ποτάμια, τις λίμνες και τις θάλασσες! Κατάγεται από την Καστοριά και ζει στο Π. Φάληρο. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνει το διδακτορικό της και πριν από 15 χρόνια, έχοντας μόλις τελειώσει τις σπουδές της, αντιμετώπισε τον καρκίνο. Είστε έτοιμοι ν’ ακούσετε αυτό το ταξίδι;





