Κορυδαλλός: Φωτιά στο Σχιστό

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σχιστό, στον Κορυδαλλό.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κορυδαλλό Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 22.00, στην θέση Πολυβολεία, και δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σχιστό Κορυδαλλού Αττικής. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2023

