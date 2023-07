Life

Τζήμερος κατά Κεφαλά για την εμφάνισή της στην ορκωμοσία της Βουλής

«Γιατί βγάζει το μισό β...ί σε κοινή θέα;». Η ανάρτηση του Θάνου Τζήμερου έγραψε στο twitter.

Μετά την Σοφία Ζαχαράκη στο στόχαστρο του Θάνου Τζήμερου μπήκε η Τζώρτζια Κεφαλά., λόγω της στυλιστικής της επιλογής στην ορκωμοσία της νέας Βουλής.

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και τραγουδίστρια των «Μπλε» επέλεξε να φορέσει ένα κιμονό σε έντονο πράσινο χρώμα, μαύρη φόρμα με ντεκολτέ, μαύρα γυαλιά και σκουλαρίκια διαφορετικού σχήματος.

«Η απορία είναι γενικότερη: μια γυναίκα που θέλει να την εκτιμούν για την προσωπικότητά της, το πνεύμα της, την καλλιέργειά της κ.λπ. γιατί βγάζει το μισό (ή και παραπάνω) β... σε κοινή θέα; Τι ακριβώς θέλει να εκφράσει; Σε ποιους απευθύνεται;» έγραψε ο Θάνος Τζήμερος στο Twitter ανεβάζοντας τη φωτογραφία της Τζώρτζιας Κεφαλά.

«''Έτσι αισθάνεται και το εκφράζει'' απαντάει ο ηλίθιος. Αυτό ακριβώς ρωτάω, ηλίθιε. Τι ακριβώς εκφράζει βγάζοντας έξω το μισό β...; Εάν, ας πούμε, ένας άντρας πήγαινε στην ορκωμοσία της Βουλής με το παντελόνι του κυρίου της φωτογραφίας θα το θεωρούσαμε ok, ε;» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Και κατέληξε στην ανάρτησή του: «Φυσικά, τα ρούχα δεν κάνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως επιλέγει τα ρούχα. Όταν ντύνεσαι για νούμερο στο Δελφινάριο ή για εμφάνιση σε μαγαζί της παραλιακής, σημαίνει ότι κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι τον ρόλο σου στη Βουλή και τον ρόλο της Βουλής, συνολικά. Μήπως τελικά έχουν δίκιο;».

Η απορία είναι γενικότερη: μια γυναίκα που θέλει να την εκτιμούν για την προσωπικότητά της, το πνεύμα της, την καλλιέργειά της κ.λπ. γιατί βγάζει το μισό (ή και παραπάνω) βυζί σε κοινή θέα; Τι ακριβώς θέλει να εκφράσει; Σε ποιους απευθύνεται; #Βουλη #Ντροπη pic.twitter.com/TM0OSMWi2i

— Θάνος Τζήμερος (@ThanosTzimeros) July 3, 2023

