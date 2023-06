Life

Τζήμερος - Λιάγκας”: Χαμός στο “Πρωινό” για την Ζαχαράκη (βίντεο)

Με στιγμές έντασης και έντονη διαφωνία ολοκληρώθηκε ο διάλογος με τον Θάνο Τζήμερο, ο οποίος επέμεινε πως δεν είχε σεξιστικό χαρακτήρα το σχόλιο για την Υπουργό.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη ο Θάνος Τζήμερος, για να μιλήσει σχετικά με την ανάρτηση του για την Σοφία Ζαχαράκη, που προκάλεσε κύματα αντιδράσεων.

Η συζήτηση έγινε από την αρχή σε φορτισμένο κλίμα και τα πνεύματα δεν άργησαν να οξυνθούν.

«Έχω αποσυρθεί από την πολιτική, αλλά έχω άποψη σαν πολίτης. Κι εγώ μέχρι τα 53 μου ήμουν άγαμος και άτεκνος. Αν εσείς πείτε ότι ήμουν άγαμος και άτεκνος, αυτό είναι σεξιστική επίθεση εναντίον μου; Γιατί ήταν σεξιστική επίθεση αυτό που έκανα; Από πού προκύπτει το σεξιστικό; Κύριε Λιάγκα, εκτίθεστε. Εγώ είπα ότι δεν είναι η καταλληλότερη επιλογή για να είναι υπουργός οικογένειας. Το σεξιστικό δεν ισχύει. Εγώ δεν έκρινα την κυρία Ζαχαράκη, αλλά την επιλογή του πρωθυπουργού», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θάνος Τζήμερος σε έντονο τόνο.

Ο Γιώργος Λιάγκας και οι άλλοι συντελεστές στο πάνελ της εκπομπής, διαφωνούσαν κάθετα με όσα έλεγε ο Θάνος Τζήμερος και συνεχώς του έθεταν ερωτήματα για την ανάρτηση που έκανε για την «άγαμη» και «άτεκνη» Σοφία Ζαχαράκη, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Θάνος Τζήμερος, μάλιστα, κάποια στιγμή εξερράγη που μιλούσαν όλοι «πάνω του» και είπε: «Αφήστε να τελειώσω γαμώτο μια φορά».

Η σεξιστική επίθεση κατά της Σοφίας Ζαχαράκη προκάλεσε κύμα συμπαράστασης και από πολιτικά πρόσωπα, που ανέφεραν ότι η προσωπική ζωή και η μητρότητα δεν καθορίζουν τις ικανότητες μιας γυναίκας ως προς την ηγεσία.

Στο πλευρό της Σοφίας Ζαχαράκη στάθηκε και η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία, μέσω ανάρτησής της, έκανε λόγο για «αναχρονιστικά κατάλοιπα».

Η ανάρτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου αναφέρει:

«Μετράμε μια ακόμα σεξιστική και χυδαία επίθεση. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο η Σοφία Ζαχαράκη που ως "άγαμη και άτεκνη" είναι "αδιανόητο" να τοποθετείται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Λες και για να γίνει κανείς Υπουργός Τουρισμού θα πρέπει να είναι πιλότος ή ναυτικός για το Ναυτιλίας (και πάει λέγοντας). Πάλεψα για την παιδική προστασία τέσσερα χρόνια. Άγαμη και άτεκνη. Αγωνίστηκα για τα παιδιά και νιώθω αποστροφή στο άκουσμα τέτοιων δηλώσεων. Σκληρή δουλειά, γνώσεις, πείσμα και ενσυναίσθηση. Αυτά χρειάζεσαι για να υπηρετήσεις το δημόσιο συμφέρον. Όλα τα υπόλοιπα είναι και θα παραμείνουν αναχρονιστικά κατάλοιπα».

