Επεισόδια στο Πάρκο Δρακοπούλου - Μπακογιάννης: η ανάπλαση θα γίνει (βίντεο)

Ομάδα αγνώστων προπηλάκισε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής. Το μήνημα των περιοίκων στον Δήμαρχο Αθηναίων και η δέσμευση του Κώστα Μπακογιάννη.

Σε πεδίο μάχης επιχείρησαν να μετατρέψουν το πάρκο Δρακόπουλου στα Άνω Πατήσια, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, «μικρές, περιφερόμενες ομάδες «γνωστών - αγνώστων», οι οποίοι προπηλάκισαν με υβριστικά συνθήματα και απειλές τους εκατοντάδες κατοίκους της γειτονιάς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων για μια ανοικτή δημόσια ενημέρωση και διαβούλευση σχετικά με τις εργασίες ανάπλασης που γίνονται στο χώρο. Πρόθεση του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη ήταν να παρουσιάσει ο ίδιος τα σχέδια για την πράσινη ανάπλαση ενός ακόμη πολύτιμου ελεύθερου, δημόσιου χώρου στα Πατήσια».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου: «η ομάδα των «γνωστών- αγνώστων» που περιφέρεται από τα Εξάρχεια έως την Ακαδημία Πλάτωνος τραμπούκισαν και προπηλάκισαν με χυδαία συνθήματα τους κατοίκους της γειτονιάς, απείλησαν γιαγιάδες και παππούδες, τρομοκράτησαν παιδάκια.

Δύο Αντιδήμαρχοι που επιχείρησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα ζητώντας να επιτραπεί να γίνει ο στοιχειώδης δημοκρατικός διάλογος, δέχθηκαν βίαια χτυπήματα.

Νωρίτερα, μέλη της ίδιας ομάδας έκοψαν τρεις φορές τα καλώδια της μικροφωνικής που είχε στηθεί, προκειμένου να εμποδίσουν την ομιλία του Δημάρχου στους κατοίκους.





Ο κ. Μπακογιάννης έφτασε κανονικά στο ραντεβού του με τους κατοίκους και κατάφερε, εν τέλει, να απευθυνθεί σε όσους είχαν συγκεντρωθεί, διαβεβαιώνοντάς τους ότι το πάρκο θα γίνει, ενώ η απάντηση που πήρε ήταν «να μη φοβηθεί και να μην κάνει πίσω».

«Δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό εδώ απ' ό,τι στο πάρκο Φιξ και στο πάρκο Κύπρου και Πατησίων. Μιλάμε για πράσινες αναπλάσεις, με σεβασμό στη γειτονιά και τους κατοίκους. Αυτό το πάρκο θα μάς ενώσει όλους: Και όσους στέκονται σε αυτήν την πλευρά και όσους στέκονται στην απέναντι. Σημασία έχει ότι το έργο θα γίνει και θα μείνει», ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, χειροκροτούμενος από τους κατοίκους.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που αφορούσε την παραχώρηση του πάρκου στον Δήμο Αθηναίων, η δημοτική αρχή Μπακογιάννη κατάφερε να βάλει τέλος σε μια ακόμη χρόνια εκκρεμότητα που αφορούσε έναν σημαντικό χώρο πρασίνου της πόλης, -ένα πάρκο, το οποίο ήταν πλήρως εγκαταλελειμμένο σε μια από τις πιο πυκνοδομημένες γειτονιές της Αθήνας.

Αμέσως μετά την υπογραφή, οι υπηρεσίες του δήμου εκπόνησαν μια ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης των υποδομών, φροντίδας και ενίσχυσης του πρασίνου, δίνοντας -προ ολίγων ημερών- το «πράσινο φως» για την εκτέλεση των εργασιών.

Ωστόσο, οι ομάδες των ατόμων που αντιτάσσονται στο έργο και έχουν επιβάλλει μια ιδιότυπη κατάληψη στο χώρο, παρεμπόδιζαν από την πρώτη στιγμή τις εργασίες, εκφοβίζοντας και απειλώντας τους εργαζόμενους.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του δήμου, το πάρκο Δρακόπουλου θα ανοίξει ξανά ως ένας καταπράσινος κοινόχρηστος χώρος, περίπου 4,5 στρεμμάτων, στον οποίο θα έχουν φυτευτεί 7.603 νέα φυτά. Για λόγους ασφαλείας απομακρύνονται από τον χώρο τρία δέντρα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να σωθούν, ενώ στη θέση τους θα φυτευτούν οκτώ νέα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι υφιστάμενοι θάμνοι συντηρούνται και ενισχύονται. Με στόχο την ορθολογική διαχείριση της άρδευσης, εγκαταστάθηκε -μάλιστα- πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ποτίσματος.

Στο πάρκο δημιουργείται μια νέα παιδική χαρά συνολικής έκτασης 370 τ.μ. που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας.

Δεν τοποθετείται πουθενά τσιμέντο, καθώς το κεντρικό μονοπάτι του πάρκου στρώνεται με κυβόλιθο, ενώ οι βατές περιοχές διαστρώνονται με πατημένη ψηφίδα, υλικά φιλικά για το περιβάλλον. Τα υφιστάμενα πέτρινα τοιχία μετατρέπονται σε καθιστικά, συντηρούνται τα υφιστάμενα παγκάκια και τοποθετούνται καινούργια, ώστε να μπορούν περισσότεροι επισκέπτες να ξεκουράζονται και να χαλαρώνουν στο πάρκο. Η ιστορική κρήνη, η πέργκολα η θεατρική σκηνή που υπάρχουν στο πάρκο συντηρούνται και αναδεικνύονται.

Επίσης, αναβαθμίζεται ο φωτισμός με σύγχρονα φωτιστικά τύπου LED, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στο χώρο και παράλληλα να διασφαλιστεί η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Τέλος, στο πάρκο δημιουργείται και ένας χώρος με όργανα γυμναστικής με αντικραδασμικό δάπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων».

