Κουτεντάκης: Ο πληθωρισμός είναι η βασική πηγή αβεβαιότητας αυτήν την περίοδο

Ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, υπογράμμισε ότι «η ελληνική οικονομία επιστρέφει σε φυσιολογικούς ρυθμούς μεγέθυνσης».

Η γενική αίσθηση είναι ότι η ελληνική οικονομία επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο σε φυσιολογικούς ρυθμούς μεγέθυνσης μετά τις έντονες διακυμάνσεις και αναταραχές την τριετία 2020-2022 με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επικεφαλής στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Επισήμανε ότι βασική πηγή αβεβαιότητας αυτή την περίοδο αποτελεί ο πληθωρισμός και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει.

Ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι η επίδραση από την αναμενομένη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αναμένεται να είναι κυρίως στην οικονομική μεγέθυνση και λιγότερο στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους γιατί έχει λίγο πολύ προεξοφληθεί. Τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων είναι σχετικά χαμηλά δήλωσε ο κ Κουτεντάκης.

Πρόσθεσε ότι στις προβλέψεις του Γραφείου- με την υπόθεση ότι στο τρίτο τρίμηνο του έτους θα ανακτήσει η Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα - έχει ενσωματωθεί ένα σενάριο που λέει ότι θα μειωθεί σημαντικά το επιτόκιο δανεισμού για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

