Πολιτική

Περισσός - ΚΚΕ: Επίθεση με τσεκούρι και βαριοπούλα στα γραφεία του κόμματος

Ο δράστης της επίθεσης, που έγινε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Φθορές σε κουβούκλιο που βρίσκεται έξω από τα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό, προκάλεσε το μεσημέρι της Τετάρτης, ένας άντρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άντρας κρατώντας τσεκούρι και βαριοπούλα, εισέβαλλε στον χώρο και προκάλεσε φθορές στο κουβούκλιο.

