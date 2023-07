Life

Κρήτη: Οι viral γιαγιάδες “τρολάρουν” τους πολιτικούς στο TikTok (βίντεο)

Τι λένε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 οι εμπνευστές και δημιουργοί των απολαυστικών βίντεο και μία από τις πρωταγωνίστριες που κάνουν… θραύση.

Οι viral γιαγιάδες από την Κρήτη επέστρεψαν βάζοντας στόχο την είσοδο στην Βουλή!

Το «Καλοκαίρι Στο Νότο» κήρυξε την έναρξη του φετινού καλοκαιριού με ακόμη ένα βίντεο που «σαρώνει».

Επηρεασμένες από την δημοφιλή σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro» αλλά και από τα επιτυχημένα TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι γιαγιάδες της Κρήτης επιδιώκουν να προσελκύσουν τα φώτα της δημοσιότητας και να διαφημίσουν το κόμμα τους!

Τελικά μετά από απανωτές αποτυχίες, καταφεύγουν σε αυτό που ξέρουν καλά, δηλαδή στα trap τραγούδια που αναδεικνύουν μια πιο... dark εκδοχή των κατά τα άλλα αξιαγάπητων γιαγιάδων!

Tα εσωκομματικά προβλήματα όμως δεν αργούν να εμφανιστούν και η βεντέτα μεταξύ τους ξεκινά και πάλι...

Δείτε όσα λένε οι δημιουργοί των βίντεο και μία από τις αξιαγάπητες πρωταγωνίστριες, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

