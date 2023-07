Κόσμος

Φρέντη Μπελέρη: Το ΕΛΚ κατέθεσε τροπολογία για την άμεση απελευθέρωση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προσεχή Τρίτη, 11 Ιουλίου.

-

Τροπολογία για την «άμεση απελευθέρωση του δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη» και για την «προστασία των περιουσιών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας», καταθέτει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην ΕΕ, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προσεχή Τρίτη, 11 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ΕΛΚ, «με την απόλυτη στήριξη των ευρωβουλευτών της ΝΔ και τη συνδρομή του προέδρου της ΚΟ του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, και του συντονιστή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Μάικλ Γκάλερ, υιοθέτησε ομόφωνα την πρόταση του (ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ) Μανώλη Κεφαλογιάννη για την άμεση απελευθέρωση του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, και την προστασία των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας».

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία, εκφράζεται «η βαθιά ανησυχία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη σύλληψη του εκλεγέντα δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη τις παραμονές των δημοτικών εκλογών στην Αλβανία και τη συνεχιζόμενη προφυλάκισή του, που παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και του απαγορεύει να αναλάβει τα καθήκοντά του ως εκλεγμένος δήμαρχος». Επίσης, στην τροπολογία τονίζεται ότι το συγκεκριμένο θέμα «συνδέεται απόλυτα με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με το περιουσιακό ζήτημα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο Δήμο της Χειμάρρας και τις κατηγορίες για παράνομες απαλλοτριώσεις από τις αλβανικές αρχές».

Η τροπολογία έρχεται σε συνέχεια «τόσο της επίσκεψης του Μανώλη Κεφαλογιάννη στον προφυλακισμένο δήμαρχο Χειμάρρας στις φυλακές των Τιράνων όσο και των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη συνάντησή του (του κ. Κεφαλογιάννη) με την πρόεδρο του ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα, για την άμεση αποφυλάκιση του Φρέντη Μπελέρη και την ανάληψη των δημαρχιακών του καθηκόντων», όπως αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 177 ευρωβουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Λιάγκας: Η Τζώρτζια Κεφαλά έπρεπε να μου πει κι “ευχαριστώ” (βίντεο)

Κρήτη: Οι viral γιαγιάδες “τρολάρουν” τους πολιτικούς στο TikTok (βίντεο)

“The 2Night Show”: Ο “Mr Chem”, τα πειράματα και το γιορτινό “αντίο” για το καλοκαίρι (βίντεο)