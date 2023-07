Τεχνολογία - Επιστήμη

Θάνος Τζήμερος: Μπλόκο από το Twitter

Το Twitter μπλόκαρε τον Θάνο Τζήμερο. Η αντίδρασή του στο Facebook.

Μπλόκο στον Θάνο Τζήμερο από το Twitter μετά τις αναρτήσεις του.

Όπως αναφέρεται στην πλατφόρμα, «Ο λογαριασμός του χρήστη @ThanosTzimeros δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά επειδή παραβαίνει την Πολιτική πολυμέσων του Twitter».

Οι αναρτήσεις του Θάνου Τζήμερου είχαν προκαλέσει αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, τόσο εκείνη για την Σοφία Ζαχαράκη, όσο και για την Τζώρτζια Κεφαλά.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας σχολίασε το «μπλόκο» στο Twitter με ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία αναφέρει:

«Όταν την τεχνητή νοημοσύνη την προγραμματίζουν φυσικοί ηλίθιοι. Μπλοκαρισμένος από το twitter. Φυσικά, έστειλα αναφορά διαμαρτυρίας. Θα σας ενημερώσω».

